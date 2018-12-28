"RTÜK, birçok hakaret içeren yayını görmezden geldi"

FOX TV ve Halk TV’ye ağır cezalar kesen RTÜK'ün yayın ilkelerini ihlal eden her TV’ye aynı tavrı sergilemediği belirtildi. Hükümete yakın TV kanallarında Mustafa Kemal Atatürk’e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, CHP milletvekillerine, muhalif yazarlara yönelik hakaret içeren çok sayıda yayını şikâyet edilmesine karşın denetlemediği ve cezalandırılmadığı ifade edildi. RTÜK 2018 yılında Fox TV’ye 15, Halk TV’ye 10 ceza kesti. Star TV’ye 14 ceza veren Üst Kurul, Show TV ve Kanal D için 9’ar yaptırım uyguladı. Ancak A Haber’e 1, ATV’ye 3, Akit TV’ye de 3 ceza kesen RTÜK, Ülke TV ve TV Net’e hiç ceza vermediği dikkati çekti.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre RTÜK önceki gün Fatih Portakal, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tepki gösterdiği konuşmalarını yaptığı FOX TV’ye ve Halk TV’ye ağır cezalar kesti. Ağır cezalar, “toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etme, toplumda nefret duyguları oluşturma” gerekçesiyle verildi. RTÜK’ün 1 Ocak - 30 Eylül 2018 tarihleri arasında, bu gerekçeyi sadece 4 cezada kullandığı öğrenildi. Bunun, 9 ayda verilen cezaların toplamının yüzde 0.75’ine karşılık geldiği belirtildi.

Öte yandan önceki gün verilen cezalara göre FOX TV’nin 3 saat, Halk TV’nin ise toplamda 24 saat TRT’den alınan ve Mevlana’yı veya Anadolu topraklarındaki türbeleri anlatan belgeseller yayınlamak zorunda kalacağı ifade edildi.

Söz konusu haberde yaptırımsız kanallara şu örnekler verildi:

-24 TV’de CHP milletvekili Ali Şeker’e yönelik “şov yapıyor pe...nk” ifadelerini içeren yayın.

-TRT ÇOCUK’ta “İstanbul Muhafızları” isimli çizgi filmde kötü adamların çocuklara yapacakları işkence listesinin altında yer alan “Gazi Mustafa Kemal Atatürk” imzası.

-Radyo Ton’da yayımlanan ve Atatürk’ü “Camileri genelev yapmakla” suçlayan yayın.

-Akit TV’de, “Harekât Ordusunda zurnanın son deliğiydi Mustafa Kemal. Komutanın gel-git subayıydı. Hiçbir özelliği yoktu” ifadelerinin kullanıldığı program. -Akit TV’de Ahmet Maranki’nin, “Seçimlerin kaybedilmesi halinde Belgrad ormanlarına gömdüklerimizi alıp sokağa çıkacağız” ifadelerini kullandığı yayın.

-A Haber’de Metin Külünk’ün Kılıçdaroğlu’na yönelik “Haysiyet yoksunu” ve “Haysiyetsiz şahıs” Hakaretini içeren yayın.

-Akit TV, “ABD metresi CHP”, “Amerika’nın kucağında oturan CHP” ifadelerinin yayımlandığı haber bültenleri.

-Akit TV’de CHP milletvekili Mahmut Tanal için “sirk şebeği” ve “FETÖ yalaması”, CHP eski milletvekili Aytuğ Atıcı için milletvekili olduğu dönemde “Kilise firarisi”, “karakter yoksunu” ve “at hırsızı” sözlerini içeren yayınlar.

TGC’den tepki

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu yazılı açıklama yaparak RTÜK’ü tarafsızlığa davet etti. Açıklamada “Cezalar RTÜK’ün gazetecilik mesleğine doğrudan bir müdahalesidir ve anayasaya aykırıdır. Cezalar ölçüsüz ve orantısızdır. Halkın haber alma, bilgilenme ve gerçekleri öğrenme hakkı engellenmektedir. Oysa RTÜK bir kamu kurumudur ve tarafsız olma sorumluluğu vardır” denildi.