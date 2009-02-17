RTÜK Başkanı’ndan CHP’li Kılıç’a: Müfteri

Deniz Feneri dosyasından yeni sorular çıktı...

RTÜK Başkanı Zahid Akman, Deniz Feneri davasıyla ilgili kendisi hakkında yeni iddialar ortaya atan CHP’li Ali Kılıç için “müfteri” dedi. Akman, iftiralarla ilgili yasal yollara başvuracağını duyurdu.RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın avukatı Ali Yıldız, CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Ali Kılıç’ın ortaya attığı iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada, “hakaret ve iftiranın da bir sınırının olduğunu zannetmemize rağmen “çamur at izi kalır’ anlayışıyla yapılan bu kirli siyaset de Ali Kılıç ve arkadaşları için hiçbir hukuki ve ahlaki sınır olmadığını bu gün bir kez daha görmüş bulunuyoruz” denildi.Akman’ın isminin tanımadığı bir takım kişilerle anılarak yeni iftiralar atıldığı vurgulanan açıklamada, “Basın toplantısındaki tüm iddia ve iftiraların mesnetsiz olduğunu, sahiplerinin de müfteri olduğunu bu kişilere karşı yasal yollara başvurulacağını kamuoyuna saygı ile duyururuz” ifadesine yer verildi.