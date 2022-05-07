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RTÜK Başkanı: Yabancı düşmanlığını artırıcı yayınlar yapılıyor, kin ve nefretin pompalanıyor

Şahin, medyanın, sığınmacılar hakkında resmi olmayan veri ve açıklamaları kullanmamasının  önemli olduğunu belirtti

07 Mayıs 2022 13:18

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, son dönemde bazı medya kuruluşlarının yabancı düşmanlığını körükleyen yayınlar yaptığını savundu. Sığınmacılara yönelik kin ve nefret pompalandığını ifade eden Şahin, "Medyamızın, halkı yanlış yönlendirmemek adına duyarlı davranması, doğruluğu meçhul olan bilgilere riayet etmemesi, resmi veri ve açıklamalara dayanmayan içerikleri yayınlarında kullanmamaları son derece önemlidir" dedi. 

Şahin, "yabancı düşmanlığını körükleyen yayınlar" hakkında yazılı açıklama yaptı. Şahin, "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, “Son dönemde bazı medya kuruluşlarımız ülkemizde bulunan farklı kesimlere yönelik yabancı düşmanlığını artırıcı yayınlar yapmaktadır. Televizyonlardaki tartışmalarda ülkemize sığınan insanlara yönelik kin ve nefretin pompalandığı, kişilerin hak ve hürriyetlerinin tehdit edildiği belirlenmiştir. Yayınlar yoluyla kin ve nefret söylemleri dile getirilerek, toplum arasına düşmanlık tohumlarının ekilmesinin kimseye faydası yoktur” açıklamasını yaptı.

Şahin, şunları kaydetti:

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