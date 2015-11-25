RTÜK Başkanı seçildi

Radyo Televizyon Üst Kurulu, yeni başkanını seçti. AKP kontenjanından RTÜK üyesi seçilen, eski Konya Milletvekili olan İlhan Yerlikaya RTÜK Başkanı oldu.

Yerlikaya, RTÜK'te görev yapan AKP'li üyelerin yanı sıra, MHP'li üyelerin de oylarıyla seçildi.

RTÜK'ün 22 Temmuz'daki ilk toplantısında, adaylar İlhan Yerlikaya, MHP kontenjanından Esat Çıplak ve HDP kontenjanından Ersin Öngel yeterli oyu alamadığı için seçim bir sonraki haftaya ertelenmişti.

Üst Kurul'un 29 Temmuz'daki ikinci toplantısında da yeniden aday olan bu isimlere yeterli oy çıkmamıştı.



MHP kontenjanından RTÜK üyesi Esat Çıplak da, RTÜK Başkan Vekili seçildi.

İlhan Yerlikaya kimdir?

İlhan Yerlikaya, 20 Aralık 1960'ta Konya Meydanlı'da doğdu. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitede, doktorasını İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı.

Adıyaman Besni'de öğretmen, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde uzman yardımcısı olarak görev yaptı. Yardımcı doçent olarak Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyeliğinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı ve İİBF Dekan Yardımcılığı yaptı. İletişim bilimleri genel gazetecilik alanında doçent ve profesör oldu. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesinin Kurucu Dekanı olarak görev yaptı.

2005 yılında RTÜK üyeliğine seçildi. 2009-2011 yılları arasında RTÜK Başkan Vekilliği görevini yürüttü. İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Yerlikaya, evli ve 5 çocuk babasıdır.

'Behzat Ç. kötü bir örnek'

Yerlikaya, televizyonda yayınlanan Behzat Ç. isimli dizi için "Behzat Ç. isimli polis karakteri, içki içen, gündüzleri ise sorguladığı kişilere işkence yapıp küfür eden bir kişidir. Konuşmalarında argo ve küfür vardır. Konuşma tarzının, çocuklar ve gençler tarafından kolaylıkla rol model alınacağı ve taklit edileceği kuvvetle muhtemeldir" demişti.

Yerlikaya ayrıca Aysun Kayacı'nın oynadığı bir reklamda Kayacı’nın çok şehvetli öpüştüğünü söylemiş, Shakira'nın She Wolf isimli klibinin tartışıldığı sırada da klibe müstehcenlikten ötürü ceza verilmesi yönünde oy kullanmıştı.