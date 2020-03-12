RTÜK Başkanı Şahin: Toplumun dini ve manevi değerlerine saygılı olmayan programlarla topyekûn mücadele edilmeli

İletişim fakültelerinin yöneticileri ve eğitimcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, "RTÜK’ün tek başına, toplumumuzu gerçekten rencide eden, dini ve manevi değerlerine saygılı olmayan programlarla tek başına mücadele etmesi mümkün değil. Bu topyekûn mücadele ile olacak bir şey, burada sizlere de çok fazla görev düştüğünü düşünüyorum" dedi.

RTÜK, akademik camiayla ilişkilerini geliştirmek amacıyla düzenlediği 'RTÜK-Üniversite Buluşmaları'nın ilki gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında konuşma yapan Şahin, toplumun dini ve manevi değerlerine saygılı olmayan programlarla topyekûn mücadele edilmesi gerektiğini söyleyerek şunları söyledi:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tek başına, toplumumuzu gerçekten rencide eden ve çocuklarımızın ruhsal ve fiziksel bütünlüğünü bozacak olan programlar, kadına karşı şiddette duyarlı olmayan programlar veya toplumumuzun dini ve manevi değerlerine saygılı olmayan programlarla tek başına mücadele etmesi mümkün değil.

Bu topyekûn mücadele ile olacak bir şey, burada sizlere de çok fazla görev düştüğünü düşünüyorum. Çünkü bilinçli yetişen iletişimciler, daha sonra görev yaptığı yerlerde bu kurallara daha fazla dikkat ederek işin içine girecekler.

Üç, üç buçuk saat televizyon izleyen bir toplumun olduğu Türkiye’de çok daha değerli birikimleri ve yapımları biz toplumumuza vererek onların gelişimine katkı sağlayacak yapıya sahip olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Üniversitelerle çok değerli çalışmalar yaparak toplumumuzun ne istediğini veya ne vermemiz gerektiğini belirlemeye çalışıyoruz.

Ayrıca biz Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak orta öğretimde ve lise öğretim dönemlerinde medya okur-yazarlığını çok önemsiyoruz."