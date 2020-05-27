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RTÜK Başkanı Şahin: Hakaret ve tehdit içeren paylaşımlar hakkında işlem başlatıldı

27 Mayıs 2020 12:34

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya veya farklı mecralarda hakkında yapılan tehdit ile hakaretleri savcılığa verdiğini duyurdu.

Şahin, Twitter hesabından “Sosyal medya; hakaret, küfür ve tehdit yeri değildir” notuyla paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Şahsıma ve Üst Kurulumuza gerek sosyal medyadan gerekse başka mecralardan yapılan hakaret ve tehditlerle alakalı tüm mesajlar ve paylaşımlar tek tek incelenmiş olup suç teşkil edenler ve mesaj sahipleri hakkında Cumhuriyet Savcılıkları nezdinde yasal işlem başlatılmıştır."

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