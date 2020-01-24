RTÜK Başkanı: Hedefimiz milli ve manevi değerlere saygılı ekran oluşturmak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, olabildiğince şiddetten arındırılmış çocuklara gelişiminde fiziksel ve ruh anlamında kötü anlamda etkileyecek olan programlardan arındırılmış, kadına karşı şiddeti özendirmeyen ve milli, manevi değerlere saygılı bir ekran oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.



Gerçekleştirdikleri çalışmaların ardından güzel sonuçlar almaya başladıklarını söyleyen Şahin, “Hedeflediğimiz; aslına bakacak olursanız bu sadece görüş alışverişi değil, bir hedefimiz var. Hedefimiz, şiddetten arındırılmış olabildiğince, çocuklara gelişiminde fiziksel ve ruh anlamında kötü anlamda etkileyecek olan programlardan arındırılmış, kadına karşı şiddeti özendirmeyen ve milli, manevi değerlerimize saygılı bir ekran oluşturmak, derdimiz bu.



Bunu 2 yöntemle yapabilirsiniz. Bir ceza, bu parasal ceza. İkincisi ekran durdurma, yani yayın durdurma, eskiden karartmaydı, şimdi yayın durdurma. 3’üncüsü ise kanal kapatmaya kadar gidiyoruz. Biz diyoruz ki; bu ceza yöntemini en son uygulayalım. Önce diyalog içerisinde bizim muhataplarımızla ki yayıncılar, yapımcılar ve kanallar varsa biz varız. Kanallar biterse bizim orada olmamızın bir anlamı yok. Ve çok güzel sonuçlar almaya başladık” diye konuştu. (İHA)