RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in maaş açıklaması tepki çekti; "Biraz utansanız keşke!"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Sabah gazetesine verdiği söyleşide “RTÜK Başkanlığı dışında Halk Bankası Yönetim Kurulu üyeliğimden dolayı maaş alıyorum” dedi. Şahin'in Halkbank’tan aldığı maaşın “yasal ve etik olduğunu” savunduğu açıklamasına sosyal medyada tepki yağdı.

Sosyal medyada, RTÜK Başkanı'nın iletişim fakültesinden mezun olduğunu belirten bazı kullanıcılar Şahin'in bir bankanın yönetim kurulunda neden yer aldığını sorguladı. Bazı sosyal medya hesapları da resmi rakam ile 4 milyon 250 binden fazla kişinin işsiz olduğu Türkiye’de Şahin’in iki maaş almasına tepki gösterdi.

TIKLAYIN - RTÜK Başkanı Şahin: RTÜK Başkanlığı dışında Halk Bankası Yönetim Kurulu üyeliğimden maaş alıyorum; bu da yasal ve etiktir

CHP ve İyi Partili isimler, sosyal medya hesabında Halkbank'tan yönetim kurulu üyesi olduğu için 12 bin liradan fazla maaş aldığı belirtilen Şahin’e tepkilerini dile getirdi:

Şahin daha önce de aldığı maaşlarla gündeme gelmişti

Geçmişte de aldığı maaşlar tartışma konusu olan Ebubekir Şahin’in 2019 yılında TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiği basına yansımıştı. Aynı yıl Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şahin’in maaşıyla ilgili tartışmalara bütçe görüşmeleri sırasında açıklık getirmişti.

TBMM tutanaklarına göre Ersoy, "RTÜK Başkanı'nın maaşı konusu var. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bugün itibarıyla sadece RTÜK Üst Kurul Üyesi olarak aylık 13 bin 200 lira maaş almaktadır; yönetiminden ayrılana kadar ise TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyesi olduğu dönemde iddia edildiği gibi 70 bin lira değil, aylık 7 bin lira huzur hakkı almıştır; Basın İlan Kurumu Genel Kurulu üyeliğinden herhangi bir maaş almamaktadır” ifadelerini kullanmıştı.

Ersoy'un ifade ettiği gibi Şahin, Basın İlan Kurumu Hükümet Temsilciliği görevine hala devam ediyor. RTÜK Başkanı ayrıca Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu’nda da bulunuyor. Şahin’in buradaki görevi “asbaşkan” olarak tanımlanıyor.

Gazeteci Faruk Bildirici de RTÜK üyesi iken Ebubekir Şahin'in TÜRKSAT ve Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulları üyesi olduğunu açıklamıştı. Üst yönetimin aldığı bazı kararları muhalefetiyle gündeme gelen Bildirici’nin üyeliği kuruldan 6 kişin aldığı kararla düşürülmüştü. CHP kontenjanından milletvekillerinin oylarıyla RTÜK’e giren Bildirici’nin üyeliğinin sonlandırılması tepki çekmişti.