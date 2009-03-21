RTÜK Başkanı Akman, Erbil'i YSK'ya şikayet etti

Mehmet Ali Erbil’in Çarkıfelek programındaki sözleri RTÜK’te kriz yarattı. Erbil’in Çarkıfelek programındaki İstanbul’dan bindiği İDO Vapurunun AKP’nin seçim otobüsünü beklediği için 20 dakika geç kalktığı yönündeki sözleri üzerine RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı rapor hazırladı. Ancak rapor RTÜK Başkanı Zahid Akman tarafından, kurula sunulmadan direkt olarak Yüksek Seçim Kurulu’na gönderildi.



RTÜK’ün CHP’li üyeleri Şaban Sevinç ve Mehmet Dadak Yüksek Seçim Kurulu’na gönderdikleri yazıda, RTÜK’ün, 11 Mart’ta aldığı kararı hatırlattılar. Karara göre; “RTÜK’ün İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan izleme raporları; Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın sözlü önerisi üzerine, herhangi bir Üst Kurul kararı alınmaksızın süresi içinde bilgi için Üst Kurul üyelerine sunularak, Yüksek Seçim Kurulu ya da ilgili il veya ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesi" gerekiyor.



Bu Üst Kurul kararına göre, raporların Üst Kurul’da oyalanmamakla beraber, süresi içinde yani 3984 sayılı RTÜK Yasası’nda belirtildiği gibi YSK’ya sevkinden 1 gün önceden bilgi için Üst Kurul üyelerine dağıtılması gerektiğini ifade eden Sevinç ve Dadak, Üst Kurul toplantısında da, YSK’ya gönderilecek ilgili izleme raporlarının alınan bir gönderme kararı üzerine gönderildiğini belirttiler.



’Bir sonraki kurulun gündemine bırakılmalıydı’



Şaban Sevinç ve Mehmet Dadak, YSK’ya gönderdikleri yazıda durumun usule aykırı olduğunu belirterek şunları söylediler:



“Hal böyleyken, Üst Kurul’un 18 Mart 2009 tarihli toplantısı öncesi üyelere dağıtılmayan Fox TV’ye ait ve Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programını içeren 19 Mart tarihli RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı raporu toplantıdan bir gün sonra Üst Kurul Başkanı Zahid Akman tarafından YSK’ya gönderilecek raporlar arasına konulmuştur. Söz konusu raporda sunucu Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek programında basına da yansıdığı gibi İstanbul’dan bindiği İDO Vapurunun AKP’nin seçim otobüsünü beklediği için 20 dakika geç kalktığını ve vapurda sadece iktidara yakın olarak bilinen Kanal 24’e ait televizyonun izlenebildiğini belirtmiş ve bu durumu kınamıştı. Bu yayına ilişkin RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi uzmanlarınca hazırlanan raporun, 18 mart tarihindeki üst kurul toplantısından sonra 19 mart 2009 tarihinde hazırlanmış olması nedeniyle bir sonraki Üst Kurul toplantısında alınacak toplu kararla YSK’ya sevki gerekirdi. Bu usul izlenmeyerek Üst Kurul Başkanı’nın, toplantı tarihiyle çeliştiği halde üyelere bilgi vermeden bu raporu YSK’ya sevk edilen raporlar içine katması 3984 sayılı yasamıza aykırıdır. Kaldı ki Çarkıfelek programında Mehmet Ali Erbil’in dile getirdiği rapora konu olay hem Kanal 24 yönetiminin hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın yaptığı açıklamalarla doğrulanmıştır. Rapor içeriğindeki program sunucusu Mehmet Ali Erbil’in sözlerinde bu haliyle de bir ihmal bulunmamaktadır ve yaşanan bir olayın kamuoyuna haber olarak duyurulmasından ibarettir.



Erdoğan, Erbil’i işaret etti



AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin "hakaret edip, iftiralar attığını" belirterek, "Tutturmuş bir şey televizyon, televizyon... Hayırdır ya televizyonda şov mu yapacaksın? Televolede var bir tane adamın, çık onunla yap" dedi.



Karaman Aktekke Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Başbakan Erdoğan, "Milletimizin önünde muhasebemizi yapıyoruz. Yaptıklarımızı, hizmetlerimizi anlatıyor, projelerimizden, daha fazla yapacaklarımızdan bahsediyoruz. Ne CHP'sinde ne MHP'sinde bunları göremezsiniz. Muhalefetin nasıl bir dil kullandığını görüyorsunuz, nasıl hakaretler ettiklerini, nasıl iftiralar attıklarını görüyorsunuz" diye konuştu.



Erbil ne söylemişti?



Mehmet Ali Erbil canlı yayında Ak Parti hakkında "Bunlar her şeyi kendilerine yontuyor. Tek partili döneme mi döneceğiz acaba? Yaa siz böyle koyun gibi olursanız döneriz valla ona göre. Bunları da kimse size söyleyemez, sıkar biraz. Ülkeyi zor günler bekliyor" demişti.



Bu sözlerin ardından Uğur Dündar kendisine "yandın Mehmet Ali" deyince de ertesi günkü yayınında "hapishaneye iç çamaşırı falan getirirsiniz artık. Sen yanmazsan, ben yanmazsam, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa" diye tavrını sürdürmüştü

