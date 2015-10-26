RTÜK: "Atatürk firavunlar gibi yedi, içti, kustu" sözleri ifade özgürlüğü

RTÜK, TRT’de yayınlanan bir programda, Atatürk ve silah arkadaşları için dile getirilen “Firavunlar gibi yediler, içtiler, kustular. Saraylarda şahane hayatlar sürdüler, Ne utandılar, ne doydular” şeklindeki sözleri, ‘ifade özgürlüğü’ sayarak TRT’ye uyarı gereği görmedi. Kararda AKP’li 4 üyeye bir MHP’li üye de destek verdi. Sözcü, Ali Ekber Ertürk imzalı haberi manşetten, "Bu sözleri Tayyip'e söylesen hapisteydin" başlığıyla verdi.

Gazeteci Osman Yüksel Serdengeçti’nin hayatını anlatan “Kendi Gökkubemiz” adlı programda, Serdengeçti’nin Atatürk ve silah arkadaşlarına yönelik hakaret içeren sözlerine de yer verildi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşı İsmet İnönü’nün torunu, CHP Milletvekili Gülsün Bilgehan’ın şikayeti üzerine ele alınan programda şu ifadeler kullanıldı:

“Tam 27 yıl tanrılar gibi konuştular. Firavunlar gibi saltanat sürdüler. Yediler, içtiler, kustular. Bol harcırahlar, hususi vagonlar, yatlar sürgün ettikleri, padişahların saraylarında şahane hayatlar. Zevk, eğlence alemleri. Vur patlasın, çal oynasın. Hergün bayram, hergün seyran. Altta kalanın canı çıksın. Altta kalan halktı, altta kalan köylüydü. Amma nutuklarda, amma afişlerde ‘Köylü Milletin Efendisidir’ diye yazıyordu. Halkı ve köylüyü, ‘efendimiz sensin’ diye soydular. Ne utandılar, ne doydular?”

RTÜK: İfade özgürlüğü

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Emir Ulucak, söz konusu ifadeleri “ifade ve düşünce özgürlüğü” olarak değerlendirdi. Ulucak, onaya sunduğu raporunda, “Osman Yüksel Serdengeçti’nin sesinden dinletilen bölümlerde hakaret, aşağılama olmadığı gibi eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler de olmadığı değerlendirilmiş olup, RTÜK Kanunu’nun herhangi bir hükmüne aykırılık olmadığı kanaatine varılmıştır” dedi.

Yapılan oylamada, bir MHP’li üyenin de AKP’li 4 üyeyle birlikte aynı yönde oy kullandı ve skandal sözlere ceza verilmedi.