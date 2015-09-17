RTÜK 9. toplantıda da başkanını seçemedi!

RTÜK, 22 Temmuz’dan bu yana yaptığı 9. toplantıda da başkanını seçemedi. İki tur şeklinde gerçekleşen seçimde, AKP kontenjanından İlhan Yerlikaya (4), MHP’den Esat Çıplak (4) ve HDP’den Ersin Öngel (1), başkanlık için yeterli oyu alamadı.

Seçimde sonuç alınamaması üzerine RTÜK üyeleri, başka konuları görüşmek üzere toplantılarına devam etti. RTÜK’ten yapılan yazılı açıklamada, “Perşembe günü saat 10.00’da başkan ve başkanvekili seçimi ile gündeminde bulunan diğer konuları görüşmek üzere İstanbul Bölge Temsilciliğinde Üst Kurul Üyesi Arif Fırtına’nın başkanlığında toplanmıştır. Yapılan iki tur oylama sonucunda hiçbir aday yeterli oy çoğunluğuna ulaşamadığındanbaşkan ve başkanvekili seçilememiştir” dendi.