RTÜK, 3.6 milyon euro fon alacak

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Türkiye’de medya kuruluşlarının yabancı kurum ve kuruluşlardan fon almasıyla ilgili “Medya kuruluşlarının fon alması milli güvenlik sorunu oluşturabilir” açıklaması yapan RTÜK’ün, Avrupa Konseyi’nden 3.6 milyon Euro fon alacağını ifade etti.

Türkiye’de medya kuruluşlarının yabancı kurum ve kuruluşlardan fon alması uzun süre tartışılan konuların başında yer almıştı. Fon alan medya kuruluşlarına ilişkin bir açıklama yaparak “milli güvenlik sorunu” eleştirisinde bulunan Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) da fonlandığı ortaya çıktı.

RTÜK üyesi Taşcı, sosyal medya hesabından, "Yurt dışından fon alan medya kuruluşlarını 'milli güvenlik sorunu' olarak gören RTÜK, Avrupa Konseyi'nden 3.6 milyon Euro fon alacak! Mesele fon değil, kimin aldığı..." dedi.

Oda TV'nin aktardığı haberde de RTÜK’ün “Kolluk kuvvetleri, yargı mensupları, basın çalışanları ve sivil topluma Avrupa Konseyi standartları ve araçları konusunda eğitimler verilerek yaratılacak farkındalık ile ifade ve medya özgürlüğünün geliştirilmesi” amacıyla Avrupa Konseyi tarafından 3.6 milyon euro (yaklaşık 36 milyon TL) alacağı belirtildi. “Avrupa Standartlarıyla Uyumlu Olarak İfade Özgürlüğü ve Basın Özgürlüğünün Geliştirilmesi” başlıklı proje kapsamında verilecek 3.6 milyon euro için henüz finansman anlaşması imzalanmadığı ifade edildi.