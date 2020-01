RTÜK 17 televizyon kanalı hakkında kapatma kararı aldı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), lisans almadan TÜRKSAT üzerinden yapılan yayınlarla kumar oynattığı, müstehcen yayın yaptığı ileri sürülen 17 televizyon kanalı hakkında kapatma kararı aldı.

İnsan sağlığına zararlı bitkisel ve sahte ürünler satarak tüketiciyi mağdur eden, haksız kazanç sağlayan yayınlar ile müstehcen yayın yapan, kumar oynatan ve sahte yarışmalarla seyircileri yanıltan kanallarla ilgili RTÜK'e çok sayıda şikayet gelmişti.

Hürriyet'teki habere göre ihbarların ardından harekete geçen RTÜK, 6112 sayılı Kanunun 29'uncu maddesinin 3. fıkrası uyarınca 17 kanalın kapatılmasını kararlaştırdı.

Bu çerçevede, Yeşil Vadi TV, Atlas TV, Can TV , A Cinema TV, Tarz Moda, Animalbox, Cinemax, The Box, The West, M.Ankara, Club Max TV, Ful Aksiyon, Mastika TV,

Tosun TV, Ezo TV, Civan TV, Arabesk Melodi TV kapatılacak. Kararın TÜRKSAT'a bildirilmesinin ardından kanalların yayını TÜRKSAT tarafından durdurulacak.

6112 Sayılı Kanun'un "Platform işletmecileri ve yayın hizmeti iletimi yapan altyapı işletmecileri" başlığı altındaki 29. maddesinin 3'üncü fıkrası şöyle:



"Platform ve altyapı işletmecileri, Üst Kuruldan yayın lisansı almayan veya yayın lisansı iptal edilen medya hizmet sağlayıcılar ile Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar ve bu kanun hükümlerine aykırı yayın yaptığı Üst Kurulca tespit edilen bir başka ülkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcılarının yayın hizmetlerinin iletimini, Üst Kurul kararının tebliğini müteakiben durdurur. Tebliğe rağmen yayın hizmetlerinin iletimini durdurmayan işletmecinin yayın iletim yetkisi iptal edilir ve bu durum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir."