-RTL binası baskını sona erdi KÖLN (A.A) - 28.09.2011 - PKK terör örgütünün yandaşlarının Alman özel televizyon kanalı RTL'nin Köln'deki binasını işgalinin sona erdiği bildirildi Alman polisi, 30 kadar PKK yandaşının, otobüse bindirilerek emniyete götürüldüklerini açıkladı. Terör örgütü yandaşlarının RTL binasında oturarak şarkı söyledikleri ve dört sayfalık siyasi taleplerinin olduğu dilekçeyi kanal yönetimine sundukları belirtildi. RTL çalışanlarının baskın nedeniyle korku yaşadıkları ve bazılarının binayı terk ettikleri öğrenildi.