T24 LogoT24 Logo
Dünya

RTL binası baskını sona erdi KÖLN (A.A)

29 Eylül 2011 03:12

-RTL binası baskını sona erdi KÖLN (A.A) - 28.09.2011 - PKK terör örgütünün yandaşlarının Alman özel televizyon kanalı RTL'nin Köln'deki binasını işgalinin sona erdiği bildirildi Alman polisi, 30 kadar PKK yandaşının, otobüse bindirilerek emniyete götürüldüklerini açıkladı. Terör örgütü yandaşlarının RTL binasında oturarak şarkı söyledikleri ve dört sayfalık siyasi taleplerinin olduğu dilekçeyi kanal yönetimine sundukları belirtildi. RTL çalışanlarının baskın nedeniyle korku yaşadıkları ve bazılarının binayı terk ettikleri öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24