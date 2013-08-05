RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz istifa etti

Rize’de bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adına, Basın İlan Kurumu aracılığı ulusal bir gazetede geçtiğimiz günlerde yer alan bir ilan torpil skandalını ortaya çıkarmıştı.

İlanda, Tıp, Mühendislik, Fen Edebiyat Fakültesine 1’er, Su Ürünleri Fakültesine ise 2 doçent; İlahiyat Fakültesine ise 1 Yard. Doç. alınacağı belirtiliyordu. Kontenjanlarla birlikte başvurularda aranacak özelliklerin belirtileceği "kriterler" kısmında ise çeşitli isimler yer alıyordu. Bu isimlerin, işe alınmasına zaten karar verilmiş kişiler olduğu ortaya çıkmış, üniversite yönetimi de ilanın yanlışlıkla yayınlandığını açıklamıştı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz, bugün istifasını açıkladı. Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında, istifa gerekçesi olarak 'Yeni arkadaşlara yer açmak için görevimden ayrılıyorum' dedi.