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RTEÜ eski rektörünün ev hapsi cezası sonlandırıldı

RİZE, (DHA)- RİZE’de, Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında yargılanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin (RTEÜ) eski Rektörü Prof

19 Ekim 2017 16:07

RİZE, (DHA)- RİZE’de, Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında yargılanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi\'nin (RTEÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz’ın ev hapsi sonlandırıldı.
Rize 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanan RTEÜ eski Rektörü Arif Yılmaz, 11 ay cezaevinde tutuklu kaldı. Yılmaz\'ın tutukluluk hali, temmuz ayında 100 bin lira kefaletle elektronik kelepçe takılarak ev hapsine çevrildi. Davanın son duruşmasında dosyada aleyhine hiçbir tanık ve sanık beyanı olmadığını belirten Yılmaz, hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, eski rektör Arif Yılmaz\'ın ev hapsi kararını kaldırarak davayı erteledi.
Eski rektör Prof. Dr. Arif Yılmaz, 2012 yılında üniversite senatosu olarak Rize Üniversitesi\'nin adının Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak değiştirilmesini yönünde karar almıştı.

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