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RTE Üniversitesi’nin Genel Sekreteri Erdoğan’ın kuzeni oldu

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Genel Sekreterliği görevine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kuzeni Adnan Er atandı.

26 Haziran 2014 19:43

17 Mart 2006 tarihinden buyana Rize’de hizmet veren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin başına Başbakan Erdoğan’ın kuzeni Adnan Er getirildi.

DHA’nın Üniversiteden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitenin Genel Sekreterlik görevine Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Adnan Er’in vekâleten atandığı duyuruldu ve Adnan Er’e görevinde başarılar dilendi. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın iki yıl önce vefat eden teyzesi Meliha Er’in oğlu olan Adnan Er, dün görevine başladı.

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