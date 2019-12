'RTE Anayasası yapıyorlar'

T24 - İstanbul'da bulunan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal gündeminda yine Anayasa değişikliği vardı. Baykal'a göre, AKP'nin "Recep Tayyip Erdoğan Anayasası" yapmaya çalıştığını belirtirken, AKP'nin fire verdiğini de iddia ederek, "Bu yanlıştan bir an önce vazgeçin" dedi.





CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, "AKP kendi anayasasını yapıyor. Bizim Anayasamız TC anayasasıdır. Şimdi AKP, RTE Anayasası yapıyor. Biz 12 Eylül Anayasasını değiştirmek ve Türkiye'yi kurtarmak istiyoruz ama 12 Eylül Anayasası yerine RTE Anayasası gelsin istemiyoruz" dedi.





Baykal, Yakacık Meydanı'nda düzenlenen Kartal Belediyesi Tapu Dağıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, tüm Türkiye genelinde kentsel dönüşüm adımları atıldığını ifade ederek, bunun amacının ne olduğunun da görüldüğünü söyledi.





O alanlarda 30-40 yıl yaşamış insanların var olduğunu, şimdi oralar değer kazandı diye yaşayanların hukuki zafiyetlerinin kullanıldığını belirten Baykal, o alanların kentsel dönüşüm adı altında birilerine verildiğini savundu.





Kentin yenilenmesinin gerektiğini, ama bu yapılırken orada yaşayan insanların yok sayılmaması gerektiğini de belirten Baykal, her şeyin insan için olduğunu kaydetti.





"Eğer yaratılanı seviyorsan hakkına saygı göstereceksin" diye konuşan Baykal, herkesin eşit hakka sahip olduğunu ve vatandaş olduğunu, kime oy verdiğinin konuşulmaması gerektiğini söyledi.





Hak edene hizmetin, inancı, mezhebi, kökü ne olursa olsun herkese eşit olması gerektiğini de vurgulayan Baykal, Kartal'da işgal altında ve Hazine'ye ait olduğu söylenen yerlerdeki vatandaşların da sorunlarının çözüleceğini belirtti.





Baykal, Kartal başta olmak üzere Ataşehir, Silivri'de de tapu sorunlarının hak sahibi olan vatandaşın yararına çözüleceğini dile getirerek, sorunları belediyelerde çözmeyi borç bildiklerini kaydetti.





CHP'nin yerel yönetim anlayışını her yerde yaşama geçireceklerini dile getiren Baykal, ilk seçimde de her yerde iktidara geleceklerini ve bu anlayışı uygulayacaklarını anlattı.





Baykal, "Türkiye'de artık bir değişim, bir yenilenme ihtiyacı açıkça ortaya çıkmaya başlamıştır. Türkiye'de 8 yılı bulan bir iktidar iş başındadır. Bunun sonucunda dertler sorunlar birikmiştir" dedi. Ekonomide sıkıntı yaşandığını ve işsizliğin büyük boyutlara çıktığını da anlatan Deniz Baykal, iktidarın 8 yılda 80 yılda alınan borcun iki katından fazla borç alıp kullandığını söyledi.





CHP Genel Başkanı Baykal, iktidarın eldeki avuçtakini sattığını, dışarıdan borç aldığını ama buna rağmen gençlerin hala işsiz olduğunu, dünya ile aynı ekonomik şartlarına rağmen Türkiye'de işsizliğin çok fazla olduğunu ifade ederek, "Çünkü bizde herkesten çok yolsuzluk, haram ve israf var" dedi.





İthalat politikasını da eleştiren Baykal, ülkede fabrikalar açılmadığını, ithalat yapanların zengin, diğerlerinin ise işsiz olduğunu söyledi. Devletin kurumlarının birbirine düşürüldüğünü de savunan Baykal, "Bir Kürt açılımı dediler milleti birbirine düşürdüler" şeklinde konuştu.





Bu ülkede herkesin aynı milletin parçası ve kardeş olduğunu vurgulayan Baykal, "Arkasından bir Ermeni açılımı dediler. Ne oldu? Şimdi Ermenistan'da Türk Bayrağını yakıp üstünde tepiniyorlar. Herkesle kardeş olmak isteriz ama olmayacak duaya amin diyerek milletin şerefini kimseye çiğnetmeyiz" diye konuştu.







Anayasa değişikliği paketi







CHP Genel Başkanı Baykal, bir memlekette Anayasanın değişebileceğini ve bunun ortak bir anlayışla yapılabileceğini ifade ederek, bir partinin kendi için, kendi mutfağında, sadece kendine yontan bir anayasayı millete dayatmasının doğru olmadığını dile getirdi.





Bu yapılırsa huzur ve barışın sağlanamayacağını bunun yanlış olduğunu dile getiren Baykal, anayasa değişikliği olursa Anayasa Mahkemesinin üyelerinin bir bölümünü Meclisin ve diğerlerini de Cumhurbaşkanının atayacağını söyledi.





Baykal, "Herkesi korkutarak, yıldırarak susturuyorlar ama CHP'yi susturamıyorlar ve susturamayacaklar. Başbakan hesabı yapmaya başladı. Yol gözüktü. Abbas yolcudur yolcu. Bunu Başbakan da görmeye başladı" şeklinde konuştu.





Başbakanın Yüce Divana yani Anayasa Mahkemesine gideceğini, bunun için de Anayasa Mahkemesinin değiştirilmesinin istendiğini kaydeden Baykal, "Anayasa değişecekmiş hadi canım sende, sen paçayı kurtarmaya çalışıyorsun" dedi.





Anayasa değişikliğinde halka 30 soru sorulacağını ve toptan "evet" ya da "hayır" cevabı isteneceğini de söyleyen Baykal, "Hap gibi vatandaşın önüne getiriyorlar ve 'vatandaş hapı yutuversin' diyorlar. Sen Mecliste teker teker oylattın. Milletin vekili yaparken teker teker oyluyor da milletin aslı niye teker teker oylamıyor da toptan oylatmaya çalışıyorsun bunlar yanlış işler" diye konuştu.





Baykal, "Bu anayasa değişikliği korku, telaş değişikliğidir. Yargılanma korkusu, yargılanma telaşından kaynaklanan bir telaşın değişikliğidir" dedi.





Hükümet üyelerinin restoranda yeyip içip parayı vermeden kaçmaya çalışanlar gibi davrandığını da savunan Baykal, "Sakın tüymelerine fırsat vermeyin. Herkes hesabını versin. Milletin çocukları işsizlikten kırılırken, haksız yere devlet imkanlarıyla çocuk zenginleştirmenin hesabını bakanlar da başbakanlar da versin" diye konuştu.





Bu Anayasa değişikliğinin 'Başbakanı aklayalım mı, aklamayalım mı, başbakan hesabını versin mi, vermesin mi değişikliği' olduğunu da ifade eden Baykal, Türkiye'de artık iktidarın değişeceğini söyledi. İktidar değişimi olunca Türkiye'yi idare edenlerin zihniyeti ve anlayışının değişeceğini de belirten Baykal, demokrasi ve halka hesap verme anlayışının iş başına geleceğini vurguladı.





Törende konuşmaların ardından Yakacık Yenimahalle'de yaşayan 140 kişiye tapuları Baykal tarafından dağıtıldı.





Bu arada tören öncesinde türkücü Sabahat Akkiraz bir konser verdi.