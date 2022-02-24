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Dünya

RT: Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edilecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ülkenin Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'ni toplantıya çağırdığı belirtildi

24 Şubat 2022 07:42

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın 'askeri operasyona' başladığını duyurmasıyla  Güvenlik Konseyi'ni topladı. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya "askeri operasyon" başlatıldığını duyurdu. Ukrayna'nın dört bir yanından patlama sesi geldiği aktarıldı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba "Tam teşekküllü işgal başladı" ifadelerini kullandı.

RT'nin aktardığına göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ülkenin Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'ni toplantıya çağırararak sıkıyönetim ilan etmeye hazırlandığı belirtildi.

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