RT: Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edilecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın 'askeri operasyona' başladığını duyurmasıyla Güvenlik Konseyi'ni topladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya "askeri operasyon" başlatıldığını duyurdu. Ukrayna'nın dört bir yanından patlama sesi geldiği aktarıldı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba "Tam teşekküllü işgal başladı" ifadelerini kullandı.
RT'nin aktardığına göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ülkenin Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'ni toplantıya çağırararak sıkıyönetim ilan etmeye hazırlandığı belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...