RSF: Türkiye'de gazetecilere baskı had safhada



Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, Türkiye'de gazetecilere yönelik baskının hiç olmadığı kadar büyük bir boyuta ulaştığını belirtti. Örgüt 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL'in basın özgürlüğünü nasıl etkilediğini araştırarak 15 sayfalık bir rapor hazırladı.

Rapor hakkında bilgi veren Sınır Tanımayan Gazeteciler'in Almanya sorumlusu Christian Mihr Berlin'de yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden bu yana yaklaşık 100 gazetecinin cezaevine konulduğunu, 100 gazete, dergi, televizyon ya da radyo kanalının kapatıldığını hatırlattı. Mihr birçok gazetecinin pasaportunun iptal edildiğini de vurguladı.

Türkiye'de gazetecilerin darbe girişimi öncesinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP hükümetinin 'giderek artan otoriter çizgisi nedeniyle' sıkıntı yaşadığını söyleyen Mihr, "Olağanüstü Hal bu gelişmeyi inanılmaz biçimde hızlandırdı. OHAL, Türkiye'de şimdiden ağır zarara yol açtı, süresi uzatılmamalı" dedi.

Türkiye'de 15 Temmuz'daki darbe girişiminden beş gün sonra hükümet üç aylığına OHAL ilan etmişti. Sınır Tanımayan Gazeteciler, 20 Ekim'de süresi dolaacak olan OHAL vesilesiyle alınan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olan kanun hükmünde kararnamelerin geri alınmasını talep etti. Örgüt gazetecilerin pasaport ya da basın kartlarının iptal edilmesi ya da ellerinden alınması gibi uygulamaların geri alınmasını da talep etti.