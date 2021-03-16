RSF'den radyo programcısının öldürülmesine tepki: Bu ortamı cesaretlendirenleri kınıyoruz

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Bursa'da radyo programcısı Hazım Özsu'nun dinleyicisi tarafından öldürülmesine tepki gösterirken, RSF'den Erol Önderoğlu "Bu ortamı cesaretlendirenleri kınıyoruz" dedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde radyo programcılığı yapan Hazım Özsu, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Özsu'nun katil zanlısı ifadesinde radyo programını beğenmediği için öldürdüğünü söyledi.

"Birkaç yanlış terimlerini duyunca radyoyu arayıp ikaz ettim. Ancak beni dikkate almayıp tekrarladılar. Daha sonra ev adresini öğrendim. Gözüm dönmüştü" diyen katil zanlısı, "'Artık sesini kısıyorum' diyerek belimden çıkardığım tabanca ile boğazına ateş ettim. Amacım ayağından vurmaktı, ancak bir anlık boşlukla silah boğazına hizalanarak ateş aldı. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

RSF'den tepki

RSF'den Erol Önderoğlu, Özsu'nun öldürülmesine tepki gösterirken, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gazetecilere karşı şiddet ve tahammülsüzlük Bursa Orhangazi'de en acı şekilde ortaya çıktı. Radyo programcısı Hazım Özsu yakalandığında 'programını beğenmediği'ni söyleyen bir kişi (H.N.) tarafından öldürüldü. Bu ortamı cesaretlendirenleri kınıyoruz."