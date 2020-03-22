RSF: Bir haftalık Koronavirüs sürecinde Antalya, Kocaeli, Bartın’dan 7 gazeteci gözaltına alındı; Sağlık Bakanı’nın ulusal bilgilendirme sistemi yetersiz, teyit kanalları açılmalı!

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) temsilcisi Erol Önderoğlu, son bir haftada Koronavirüs haberleri nedeniyle Antalya, Kocaeli ve Bartın'da 7 gazetecinin gözaltına alındığını belirterek, "Sağlık Bakanı’nın ulusal bilgilendirme sistemi yetersiz, yerelden haber sağlamak zorunda olanları zora sokuyor" dedi.

RSF Türkçe sayfasında, gazeteci Erol Önderoğlu'nun konuyla ilgili açıklamasına yer verildi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili haberlere ilişkin Antalya, Kocaeli, ve Bartın'da 7 gazetecinin gözaltına alındığını belirten Önderoğlu'nun ifadeleri şöyle:

"Bir haftalık #koronavirüs sürecinde Antalya, Kocaeli, Bartın’dan 7 gazeteci gözaltına alındı. Görünen odur ki, Sağlık Bakanı’nın ulusal bilgilendirme sistemi yetersiz & yerelden haber sağlamak zorunda olanları zora sokuyor. Bilgi/teyit kanalları açılmalı!"