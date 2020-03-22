T24 LogoT24 Logo
Gündem

RSF: Bir haftalık Koronavirüs sürecinde Antalya, Kocaeli, Bartın’dan 7 gazeteci gözaltına alındı; Sağlık Bakanı’nın ulusal bilgilendirme sistemi yetersiz, teyit kanalları açılmalı!

22 Mart 2020 21:58

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) temsilcisi Erol Önderoğlu, son bir haftada Koronavirüs haberleri nedeniyle Antalya, Kocaeli ve Bartın'da 7 gazetecinin gözaltına alındığını belirterek, "Sağlık Bakanı’nın ulusal bilgilendirme sistemi yetersiz, yerelden haber sağlamak zorunda olanları zora sokuyor" dedi. 

RSF Türkçe sayfasında, gazeteci Erol Önderoğlu'nun konuyla ilgili açıklamasına yer verildi. 

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili haberlere ilişkin Antalya, Kocaeli, ve Bartın'da 7 gazetecinin gözaltına alındığını belirten Önderoğlu'nun ifadeleri şöyle:

"Bir haftalık #koronavirüs sürecinde Antalya, Kocaeli, Bartın’dan 7 gazeteci gözaltına alındı. Görünen odur ki, Sağlık Bakanı’nın ulusal bilgilendirme sistemi yetersiz & yerelden haber sağlamak zorunda olanları zora sokuyor. Bilgi/teyit kanalları açılmalı!"

ETİKETLER

Sınır Tanımayan Gazetecilerrsferol önderoğlu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24