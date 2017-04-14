RSF Almanya: Hayır diyenlere gözdağı veriliyor

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in Almanya temsilcisi Christian Mihr, Türkiye'de referandum öncesi basın özgürlüğünün yoğun şekilde kısıtlandığını ve Hayır kampanyalarına gözdağı verildiğini söyledi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün Almanya temsilcisi Christian Mihr, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu öncesinde Türkiye'de basın özgürlüğüne yönelik yoğun kısıtlamalara dikkat çekti.

Mihr, Cuma günü Berlin'de yaptığı açıklamada referandum kampanya süreci boyunca anayasa değişikliğine Hayır diyen kesime karşı bir gözdağı verme ikliminin hakim olduğu eleştirisini yöneltti.

Kampanya sürecinin adil olmadığını belirten Mihr, bu durumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkilerini genişletecek başkanlık sistemi için gerekli Evet sonucunun çıkması halinde, referandumun geçerliliğine şüphe düşürdüğünü kaydetti.

Mihr, "Medya çeşitliliğinin şiddetli şekilde bitirilmesi ve eleştirel gazetecilere yönelik baskının gittikçe artması demokratik bir sonucu büyük ölçüde engelliyor" dedi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Almanya temsilcisi Mihr, "seçmenlerin farklı görüşlere ulaşma imkânı olmadan bilinçli bir karar vermelerine şüpheyle yaklaştığını" da belirtti.

Mihr, ayrıca Türkiye'de halihazırda "farklı terör örgütleriyle bağlantıları olduğu" iddiasıyla aralarında radyo, gazete ve televizyon kanalı olan 150'nin üzerinde medya kuruluşunun kapatıldığını hatırlattı.

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