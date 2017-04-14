T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

RSF Almanya: Hayır diyenlere gözdağı veriliyor

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in Almanya temsilcisi, Türkiye'de Hayır kampanyalarına gözdağı verildiğine dikkat çekerek, olası Evet' sonucunun gereçerliliğine şüphe düşürdüğünü belirtti.

14 Nisan 2017 15:26

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in Almanya temsilcisi Christian Mihr, Türkiye'de referandum öncesi basın özgürlüğünün yoğun şekilde kısıtlandığını ve Hayır kampanyalarına gözdağı verildiğini söyledi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün Almanya temsilcisi Christian Mihr, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu öncesinde Türkiye'de basın özgürlüğüne yönelik yoğun kısıtlamalara dikkat çekti.

Mihr, Cuma günü Berlin'de yaptığı açıklamada referandum kampanya süreci boyunca anayasa değişikliğine Hayır diyen kesime karşı bir gözdağı verme ikliminin hakim olduğu eleştirisini yöneltti.

Kampanya sürecinin adil olmadığını belirten Mihr, bu durumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkilerini genişletecek başkanlık sistemi için gerekli Evet sonucunun çıkması halinde, referandumun geçerliliğine şüphe düşürdüğünü kaydetti.

Mihr, "Medya çeşitliliğinin şiddetli şekilde bitirilmesi ve eleştirel gazetecilere yönelik baskının gittikçe artması demokratik bir sonucu büyük ölçüde engelliyor" dedi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Almanya temsilcisi Mihr, "seçmenlerin farklı görüşlere ulaşma imkânı olmadan bilinçli bir karar vermelerine şüpheyle yaklaştığını" da belirtti.

Mihr, ayrıca Türkiye'de halihazırda "farklı terör örgütleriyle bağlantıları olduğu" iddiasıyla aralarında radyo, gazete ve televizyon kanalı olan 150'nin üzerinde medya kuruluşunun kapatıldığını hatırlattı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/epd/GA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Sınır Tanımayan Gazeteciler AlmanyaTürkiye HayırEvetTanımayan Gazeteciler AlmanyaChristian Mihr TürkiyeHayırTanımayan GazetecilerAlmanyaChristian MihrNisanTürkiyeCumaBerlinMihrCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24