-RSC Anderlecht: 1 - Bursaspor: 1 (ilk yarı) BRÜKSEL (A.A) - 25.08.2011 - UEFA Avupa Ligi play-off turu rövanşında Anderlecht ile Bursaspor ilk yarıyı 1-1 berabere tamamladı. Bursaspor aradığı golü 5. dakikada buldu. Batalla'nın pasıyla sol kanattan hareketlenen Vederson, topu arka direğe ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Turgay, kafayla topu filelere gönderdi: 0-1 7. dakikada Anderlecht atağında sol kanattan hareketlenen Jovanovic'in penaltı noktasına gönderiği topa Sutter kafayla vurdu. Carson zamanında yatarak topa hakim oldu. 12. dakikada sol kanattan hareketlenen Suarez'in ceza sahasının dışından sert şutunda, top direğin hemen yanından auta çıktı. 13. dakikada Suarez'in ara pasıyla sağ kanattan caza sahasına giren Gillet topa yerden sert vurdu. Açıyı iyi kapatan Carson yatarak topa sahip oldu. 23. Anderlecht'in yaklaşık 25 metre mesafeden kazandığı serbest atışı Biglia kullandı. Bu oyuncusunun sert şutunda köşeden kaleye giden topu Carson son anda tokatladı. Kale alanı içine düşen topu Bursaspor defansı uzaklaştırdı. 30. dakikada Bursaspor atağında Vederson'un sol kanattan orta şut karışımı vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı. 31. dakikada Anderlehct atağında Jovanovic, topu sol kanattan ceza sahasına giren Suarez'in önüne attı. Müsait pozisyondaki Suarez'in yerden şutunda top kaleci Carson'da kaldı. 38. dakikada Anderlehct beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kazanılan serbest atışı kullanan Biglia topu penaltı noktasına doğru ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Juhasz'ın kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-1. İlk yarı 1-1 sona erdi. Stat: Constant Vanden Stock Hakemler: Manuel Jorge Neves Moreira De Sousa, Jose Manuel Silva Cardinal, Jose Carlos Neves Ramalho (Portekiz) RSC Anderlecht: Proto, Odoi, Juhasz, Kouyate, Safari, Gillet, Kljestan, Biglia, Jovanovic, Suarez, De Sutter Bursaspor: Carson, Svensson, Stepanov, İbrahim, Vederson, N'Diaye, Insua, Batalla, Turgay, Ahmet, Bangura Goller: Dk. 5 Turgay (Bursaspor), Dk. 38 Juhasz (Anderlecht) Sarı Kartlar: Dk. 14 Bangura, Dk. 22 İbrahim (Bursaspor)