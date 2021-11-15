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Ekonomi
BBC Türkçe

Royal Dutch Shell ismini değiştirip tamamen İngiliz şirketi oluyor

15 Kasım 2021 15:36

İngiltere-Hollanda ortaklığındaki enerji devi Royal Dutch Shell, isim değişikliğine giderek, tamamen İngiliz şirketi olmaya hazırlanıyor.

Şirket, bu değişikliği hissedarlarının onayına sunacak. Ardından Lahey'deki merkez yönetim ofisi ve üst düzey yöneticileri İngiltere'ye taşınacak.

Hollanda hükümeti, Shell'in aldığı bu karardan memnun değil.

Enerji şirketine göre bu plan, özellikle satın almalar konusunda daha hızlı ve daha esnek çalışma koşullarının sağlamayı amaçlıyor.

'Kraliyet' unvanını kaybedecek

Royal Dutch isminden vazgeçecek olan şirket, değişiklikle birlikte "kraliyet" unvanını kaybedecek ve ticari faaliyetlerini sadece Shell adıyla sürdürecek.

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