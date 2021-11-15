Royal Dutch Shell ismini değiştirip tamamen İngiliz şirketi oluyor

Şirket, bu değişikliği hissedarlarının onayına sunacak. Ardından Lahey'deki merkez yönetim ofisi ve üst düzey yöneticileri İngiltere'ye taşınacak.

Hollanda hükümeti, Shell'in aldığı bu karardan memnun değil.

Enerji şirketine göre bu plan, özellikle satın almalar konusunda daha hızlı ve daha esnek çalışma koşullarının sağlamayı amaçlıyor.