Royal Dutch/ Shell Irak petrolüne el attı

Irak'ın güneyindeki Basra'da bulunan doğal gaz kaynaklarının işletilmesi için İngiliz-Hollanda petrol şirketi Royal Dutch/ Shell grubuyla Irak Petrol Bakanlığı arasında milyarlarca dolar tutarındaki anlaşmanın, geçtiğimiz gün, Bağdat'ın merkezindeki yeşil bölgede bulunan Bakanlar Kurulu binasında imzalandığı belirtildi.



Irak adına anlaşmayı imzalayan Petrol Bakanı Hüseyin Şehristani, yaptığı açıklamada, Shell şirketiyle imzaladıkları anlaşmanın birkaç milyar dolar tutarında olduğunu ve bu anlaşmayla petrol bakanlığına bağlı Güney Gaz Şirketi'yle Shell'in, petrol çıkarma işlemi sırasında çıkan gazı işleteceklerini belirtti.



Şehristani, bu anlaşmayla oluşan ortaklıkta, Irak Petrol Bakanlığı'na bağlı Güney Gaz Şirketi'nin yüzde 51, Shell'in ise yüzde 49 hissesi bulunduğunu ve Shell'in, üretilecek gazın bir miktarını da satın alacağını belirtti.



Irak Petrol Bakanlığıyla Shell arasında 8 ay süren görüşmelerden sonra imzalanan anlaşmayla, gaz üretimi için Shell'in Irak'ta 5 yıl içinde 3 ila 4 milyar dolar tutarında yatırım yapması öngörülüyor. Iraklı yetkililer, petrol çıkarma işlemi sırasında çıkan gazın yakılması sebebiyle Irak'ın günlük gaz kaybının, 40 milyon dolar değerinde 20 milyon metre küp civarında olduğunu kaydetti.



Öte yandan, Royal Dutch/ Shell Yönetim Kurulu üyesi ve Doğal Gaz Grup Başkanı Linda Cook, imzaladıkları anlaşmadan sonra başkent Bağdat ve Basra'da bürolar açacaklarını bildirdi.

