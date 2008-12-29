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Spor

Rövaşatayla golü kurtardı

Aston Villa deplasmanına konuk olan Arsenal'de Bacary Sagna, çizgiyi geçmek üzere olan topu röveşatayla çıkarttı

29 Aralık 2008 02:00


Aston Villa deplasmanına konuk olan Arsenal'de Bacary Sagna, çizgiyi geçmek üzere olan topu röveşatayla çıkarttı

Gole giden toğu rövaşatayla çıkardı - VİDEO

Aston Villa deplasmanında 2-0 öne geçen Arsenal maçta üstünlüğünü koruyamadı ve maç 2-2 bitti. Maçın ardından 2-2'lik sorardan çok röveşata konuşuldu. Röveşatayı yapan Arsenalli Sagna'ydı. Röveşata'yı rakip kaleye değil de kendi kalesine topu kurtarmak için yapmıştı. İlk yarıda gerçekleşen pozisyonda Sagna kalecinin üstünden aşırılan topa röveşata ile yetişti ve topu çıkarmayı başardı.

Bu rövaşata Arsenal'e 1 puanı getirdi...

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