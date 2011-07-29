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Spor

RÖVANŞA SLOVEN HAKEM İSTANBUL (A.A)

29 Temmuz 2011 13:00

-RÖVANŞA SLOVEN HAKEM İSTANBUL (A.A) - 29.07.2011 - UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Gaziantepspor'un, Polonya temsilcisi Legia Varşova ile deplasmanda yapacağı rövanş maçını yönetecek hakemler belli oldu. Futbol Federasyonundan alınan bilgiye göre, 4 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de başlayacak maçı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Darko Ceferin yönetecek.  Başkent Varşova'daki Wojska Polskiego Stadı'nda oynanacak müsabakada Ceferin'in yardımcılıklarını Andrej Kokolj ve Matej Zunic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Miran Bukovec. Gaziantepspor, kendi evinde oynadığı ilk maçı 1-0 yitirmişti.

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