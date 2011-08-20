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Spor

Rövanş maçlarının hakemleri açıklandı İSTANBUL (A.A)

20 Ağustos 2011 15:53

-Rövanş maçlarının hakemleri açıklandı İSTANBUL (A.A) - 20.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'un rakipleriyle yapacağı maçların hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'un 25 Ağustos Perşembe günü yapacakları rövanş maçlarında görev yapacak hakemler duyuruldu. Beşiktaş'ın, Rusya ekibi Alania ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Alexandru Dan Tudor'un yöneteceği, TSİ 20.00'de Vladikavkaz kentindeki Republican Spartak Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Tudor'un yardımcılıklarını Cristian Constantin Nica ile Aurel Onita yapacakları belirtildi. Karşılaşmanın 4. hakeminin ise Radu Marian Petrescu olacağı kaydedildi. Trabzonspor'un, İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile Türk Telekom Arena'da oynayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Knut Kircher yönetecek. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmada Kircher'in yardımcılıklarını Jan-Hendrik Salver ile Stefan Lupp'un yapacağı, müsabakanın dördüncü hakeminin de Marco Fritz olacağı duyuruldu. Bursaspor'un Belçika temsilcisi Anderlecht ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Manuel Jorge Neves Moreira De Sousa'nın yöneteceği, Brüksel kentindeki Constant Vanden Stock Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşmada De Sousa'nın yardımcılıklarını Jose Manuel Silva Cardinal ile Jose Carlos Neves Ramalho'nun yapacağı kaydedildi. Karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise Cosme Cunha Machado'nun olacağı vurgulandı.

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