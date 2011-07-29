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Spor

RÖVANŞ MAÇININ HAKEMLERİ BELİRLENDİ İSTANBUL (A.A)

29 Temmuz 2011 12:45

-RÖVANŞ MAÇININ HAKEMLERİ BELİRLENDİ İSTANBUL (A.A) - 29.07.2011 - UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Bursaspor'un, Belarus temsilcisi Gomel ile deplasmanda yapacağı rövanş maçını yönetecek hakemler belli oldu. Futbol Federasyonundan alınan bilgiye göre, 4 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de başlayacak müsabakayı Romanya Futbol Federasyonundan Ionut Marius Avram yönetecek.  Gomel kentindeki Tsentralny Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Avram'ın yardımcılıklarını Miklos Istvan Nagy ve Sebastian Eugen Gheorghe yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Radu Marian Petrescu. Bursaspor, kendi evinde oynadığı ilk maçı 2-1 kazanmıştı.

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