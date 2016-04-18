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Dünya
Deutsche Welle

Rousseff'e mahkeme yolu gözüktü

Brezilya'da Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in görevden azledilme talebiyle hakkında soruşturma açılmasına onay verildi. Senato'nun da yeşil ışık yakması halinde Rousseff yargılanacak.

18 Nisan 2016 12:49


Brezilya'da Ulusal Kongre'nin alt kanadında yapılan oylamada, Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in görevden azledilme talebiyle hakkında soruşturma açılması talebi oylandı. 513 milletvekilinden 367'si lehte, 146'sı aleyhte oy kullandı. 7 parlamenter çekimser kalırken, 3 vekil oylamaya katılmadı. Milletvekillerinin üçte ikisinden fazlasının Rousseff aleyhine oy kullanmasıyla birlikte gensoru kabul edilmiş, soruşturma yolu açılmış oldu.

Hükümetin tepkisi: 'Darbeciler kazandı'

İşçi Partisi Meclis Grup Başkanı Jose Guimaraes, "Bugün darbeciler kazandı. Hükümet olarak geçici yenilgiyi kabul ediyoruz. Ama bu savaşın sona erdiği anlamına gelmiyor. Mücadele sokakta ve Senato'da devam edecek" dedi.

Sıra Senato'daki oylamada

Senato da teklifi kabul ederse Dilma Rousseff'in devlet başkanlığı, hakkındaki suçlamaların incelenebilmesi için 180 günlüğüne askıya alınacak. Devlet başkanının suçlu bulunup görevden azledilebilmesi için senatoda da üçte ikilik çoğunluğun sağlanması gerekiyor. Senatörler, üçte ikilik çoğunlukla özel komisyonun tavsiyesi doğrultusunda karar alırlarsa 2018 sonuna kadar Başkan Yardımcısı Michel Temer, devlet başkanlığı görevini ifa edecek.

On binler parlamento önünde toplandı

Oylama, parlamento önünde toplanan Rousseff karşıtları ve yanlıları tarafından izlendi. Tarafların çatışmasını önlemek için binlerce polis görev yaptı. İki grup arasına demir bariyerler çekildi. Polis, parlamento binası önündeki gösteriye katılan Rousseff karşıtlarının sayısını 53 bin, Rousseff yanlıların sayısını ise 26 bin olarak duyurdu.

Yolsuzluk ve bütçede manipülasyonla suçlanıyor

Ülkedeki yolsuzluk ve kötü ekonomik gidişattan sorumlu tutulan Rousseff, ayrıca bütçe verilerinde manipülasyon yapmakla suçlanıyor. Kamuoyu yoklamalarına göre halkın yüzde 60'tan fazlası Rousseff'in görevden alınmasını destekliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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