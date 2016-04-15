Rousseff'e görevden azledilme yolu göründü



Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu Brezilya'da sular durulmuyor. Anayasa Mahkemesi, Rousseff'in görevden azledilmesi sürecinde hakkında soruşturma açılabilmesi için yapılması planlanan oylamanın anayasayı ihlâl etmediğine hükmetti. Perşembe gecesi yapılan oylamada Anayasa Mahkemesi yargıçlarının çoğunluğu, Pazar akşamı yapılması planlanan oylamanın iptal edilmemesi yönünde oy kullandı. Yargıçların istişareleri Brezilya televizyonlarından da canlı yayınlandı.

Başsavcı başvurmuştu

Başsavcı José Eduardo Cardozo, Perşembe günü Anayasa Mahkemesi'ne oylamanın iptali başvurusunda bulunmuş, bunu da sürecin 'eksikliklerinin olması' ve 'adil yargılanma hakkı ile savunma hakkının' ihlal edilebileceği ile gerekçelendirmişti. Başsavcı, Rousseff'e karşı bir önceki görev döneminden kalma delillerin kullanıldığını belirtmişti.

Cuma günü Rousseff'in görevden azledilmesine ilişkin sürecin başlaması, Pazar günü de kongrenin alt kanadında Rousseff hakkında soruşturma açılıp açılmayacağına dair oylamanın yapılması bekleniyor. Oylamada üçte iki çoğunluğun sağlanması halinde, konu son sözü söyleyecek olan senatoya taşınacak. Senatonun da basit çoğunlukla karara onay vermesi halinde Roussef altı aylığına görevden azledilecek. Bu süre içerisinde, Roussef hakkındaki iddiaların yargıya taşınması bekleniyor.

Yeni protestolar bekleniyor

Pazar günü Brezilya'da Roussef karşıt ve yanlılarının sokaklara dökülmesi bekleniyor. Brezilya Devlet Başkanı, ülkedeki kötü ekonomik durumdan sorumlu tutuluyor. Devlet Başkanı, bütçe rakamlarını olduğundan iyi göstermek ve seçim kampanyası döneminde ise Brezilya kamu petrol şirketi Petrobras'ın bağışlarından faydalanmakla suçlanıyor. Roussef ise bir 'darbe' ile karşı karşıya olduğunu iddia ediyor.