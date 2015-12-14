Rousseff aleyhtarları sokaklara döküldü



Brezilya'da yeniden on binlerce kişi Rousseff'in devlet başkanlığından azledilmesi talebiyle düzenlenen gösterilere katıldı.

Globo televizyonunun emniyet kaynaklarına dayanarak yayınladığı habere göre Brezilya'nın 39 kentinde düzenlenen protesto gösterilerine 81 bin kişi katıldı. Organizatörler ise 385 bin Brezilyalının devlet başkanının istifası için gösteri yaptığını duyurdular.

Sadece Sao Paulo'daki gösteriye 30 bin kişi katıldı. Daha önceki gösterilere kıyasla protestocu sayısı düşük kaldı.

Mart ayında bütün ülke genelinde düzenlenen Rousseff'i protesto gösterilerine 2,4 milyon kişi katılmıştı.