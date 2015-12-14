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Dünya
Deutsche Welle

Rousseff aleyhtarları sokaklara döküldü

Brezilya'da düzenlenen devlet başkanını protesto gösterilerine on binlerce kişi katıldı.

14 Aralık 2015 10:38


Brezilya'da yeniden on binlerce kişi Rousseff'in devlet başkanlığından azledilmesi talebiyle düzenlenen gösterilere katıldı.

Globo televizyonunun emniyet kaynaklarına dayanarak yayınladığı habere göre Brezilya'nın 39 kentinde düzenlenen protesto gösterilerine 81 bin kişi katıldı. Organizatörler ise 385 bin Brezilyalının devlet başkanının istifası için gösteri yaptığını duyurdular.

Sadece Sao Paulo'daki gösteriye 30 bin kişi katıldı. Daha önceki gösterilere kıyasla protestocu sayısı düşük kaldı.

Mart ayında bütün ülke genelinde düzenlenen Rousseff'i protesto gösterilerine 2,4 milyon kişi katılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BrezilyaRousseffGloboBrezilyalınınSadece Sao PauloDeutsche Welle Türkçe DW AFP/AG

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