Rounbini: Kendi kayıp hayatınızla ilgilenin

Cadılar Bayramı'nda parti veren kriz kahini Roubini için “Bay felaket krizi unuttu. Sanki 1999 yılındaymış gibi eğleniyor” yorumları yapıldı



Önceki gün verdiği pesimist mesaj ile dünyanın yeni bir krize gireceği sinyalleri veren umutsuz kâhin New York University Ekonomi Profesörü. Nouriel Roubini New York’taki loft dairesinde gerçekleştirdiği Cadılar Bayramı partisinde yine güzel kadınlarla efkâr dağıttı. Facebook’ta dostlarıyla geceden 183 fotoğraf paylaşan Roubini’nin bir gecede 70 farklı kadınla fotoğraf çektirmesi dikkatlerden kaçmadı. Gecede Roubini’nin onur konuğu ise ünlü yönetmen Oliver Stone oldu. Roubini için bu gibi partiler oldukça olağan.



Kâhin hemen hemen her hafta sonu ya evinde benzer partiler düzenliyor. Ya da gittiği partilerde çektirdiği benzer fotoğrafları Facebook’unda paylaşıyor. IMF toplantıları için İstanbul’a geldiği günlerde kazancını çalıştığı saate böldüğünde eline çok da para geçmediğini, neredeyse asgari ücretle geçindiğini iddia eden kâhinin evine gelen misafirlere karşı cömert oluşu da gözlerden kaçmıyor. Roubini partilerinde yiyecek ve içkiler konusunda geniş bir seçenek sunuyor.



Sanki yıl 1999 gibi



Nouriel Roubini’nin bu durumunu kıskananlar da yok değil. Fotoğrafların yansıdığı Business Insider adlı sitede fotoğrafların altına yorum yazan kadınların genel eğilimi Roubini’nin birlikte poz verdiği kızları çirkin bulmak üstüne kurulu. Roubini‘nin birlikte poz verdiği kızlar için ‘Bu kız gözleriyle ölü bakışın görsel tarifini yapmış’ gibi yorumlar var. Erkekler ise çoğunlukla bu kadar güzel kızın Roubini ile birlikte oluşuna anlam veremiyor gibi duruyor.



Facebook’ta Roubini için yapılan yorumlardan birisi de “Bay felaket krizi unuttu. Sanki 1999 yılındaymış gibi eğleniyor” oldu. Roubini’nin bu pozları dünyanın geleceği konusundaki karamsarlığı ile uyumlu olmadığı için eleştirildi.



Kendi kayıp hayatınızla ilgilenin



Roubini’nin Facebook’unda paylaştığı bu fotoğraflar bir anda internet sitelerine düştü. Sitelerde fotoğrafların altına sayısız yorum yazılmaya başlandı. Roubini de bu tavra kızdı. Yorumlara cevabını yine Facebook’tan veren Roubini, “Haftanın 7 günü 24 saat çalışıyorum. Bir haftada Paris Cenevre ve New York arasında mekik dokudum. 2 tane FT’ye olmak üzere 5 makale yazdım. Kitabımda bir bölümü daha tamamladım. Bu kadar çalışınca da hafta sonu Cadılar Bayramı partisinde gönlümce eğlendim. Bu yapacak daha iyi bir şeyi olmayıp benim hayatıma müdahale edenlere vereceğim cevaptır. Gidin ve kendi kayıp hayatlarınıza bakın.”



Partide Türk konuğu Seren de var



Partide 100’e yakın misafir ağırladığı gözlenen Roubini’nin evindeki misafirlerinden biri de Seren Ceylan adlı bir Türk oldu. Yine Facebook’taki bilgilerine göre New York’ta yaşayan Seren Ceylan, 1982 doğumlu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi ile İTÜ’de eğitim görmüş. Gecenin ardından Roubini’ye yine Facebook aracılığıyla mesajlar gönderen kadınlar harika vakit

geçirdiklerini belirterek teşekkür etti.