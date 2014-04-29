Roubini: Yeni soğuk savaş başladı

"Kriz Kahini" lakaplı ekonomist Nouriel Roubini, Rusya ile Batılı güçler arasında yeni bir soğuk savaş başladığını ve sıcak savaşa dönüşme riski olduğunu söyledi.

“Batılı güçler ile Rusya arasında yeni bir soğuk savaş başladı” diyen Roubini, “Eğer Rusya Ukrayna’nın doğusunu dengesiz hale getirip işgal ederse bu soğuk savaşın sıcak savaşa dönüşme ihtimali var” diye ekledi.



'NATO Kiev'i destekler'



Roubini, Ukrayna’nın doğusunun işgale uğraması halinde NATO’nun doğrudan çatışmaya girmese bile Kiev yönetimine askeri destek sağlayabileceğini söyledi. Ünlü ekonomist, “Bu da savaşın tırmanması anlamına gelir” dedi.



'Avrupa yeniden resesyona girer'



Roubini, sıcak bir çatışmanın Rusya’nın Avrupa’ya sağladığı gaz akışını aksatabileceğini ifade etti.

Ünlü ekonomist, “Böyle bir durumda resesyondan yeni kurtulmaya başlayan Avrupa yeniden durgunluğa girebilir” dedi. Bölgedeki riski 1’den 10’a kadar bir sayıyla ifade etmesi istenen Roubini, risk seviyesinin şu an 7’de olduğunu söyledi.