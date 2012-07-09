Roubini: Yeni kriz 2008'den kötü olacak

Ünlü ekonomist Nouriel Roubini, 2013'te yaşanacak 'mükemmel fırtına'nın 2008 krizinden çok daha kötü olacağını öngördü.



Kriz kahini Nouriel Roubini, küresel ekonomiye yönelik karamsar tahminlerde bulundu.

Roubini, 2013'te yaşanacak 'mükemmel fırtına'nın 2008 krizinden çok daha kötü olacağını öngördü.

Ünlü ekonomist, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve AB zirvesinin piyasaları hayal kırıklığına uğrattığını ve gelecek iki haftada krizin belirgin biçimde kötüleşeceğini söyledi.

Gelecek 3 ila 5 yılda Euro Bölgesi'nin dağılma ihtimalini en az yüzde 50 olarak hesaplayan Roubini, "Bu yıl sonuna kalmadan Yunanistan, öncesinde Finlandiya veya İtalya Euro'yu bırakabilir" dedi.

Roubini, ABD'de 2013'te ikinci dip, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişen ülkelerde ise sert iniş yaşanacağını belirtti.

Bankacılık skandallarını da değerlendiren Roubini "Bankacılar bin yıldır hile yapıyor, birileri sokaklarda asılmalı" diyerek Barclays Eski CEO'su Bob Diamond'ın hapse atılması gerektiğini söyledi.