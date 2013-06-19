Kriz kâhininden yine felaket senaryosu

New York Üniversitesi ekonomi profesörü Nouriel Roubini ve danışmanlık şirketi Eurasia Group'un başkanı Ian Bremmer, FED'in aşırı büyük genişleme programından çıkışının, dengelenmesi zor hamleler gerektirdiğini söyledi.

Zayıf reel ekonomi ve istihdam piyasası ve yüksek borç oranlarının parasal teşviklerden çıkışının ağır olması gerektirdiğini savunan ikili, ancak yavaş çıkışın da en az önceki kadar büyük bir kredi ve varlık balonu yaratma riskinin olduğu uyarısında bulundu.

Institutional Investor dergisinde kaleme aldıkları makalelerinde ikili, 2004'te başlamış olan önceki sıkılaştırma döngüsünün politika faizini dengelemesinde FED'in 2 yılını aldığını hatırlatarak, "Bu kez işsizlik ve hem hanehalkı hem de hükümet borcu daha fazla" dedi.

İkili, finansal piyasalardaki mevcut dalgalanmalara dikket çekerek, çalkantıların FED'in sıkılaştırmaya başladığında daha da büyük olacağını söyledi.

FED'in likidite enjeksiyonlarının reel ekonomi için kredi yaratmak yerine, kaldıraçları yükselterek, finansal piyasalardaki risk alımını desteklediğini söyleyen Roubini ve Bremmer, bu nedenle çıkışın zorlayıcı olacağının altını çizerek, "Aşırı hızlı çıkış reel ekonomiyi çökertirken, çok yavaş çıkış da balona neden olup, daha sonra çöküşe neden olacak" yorumunda bulundu.