Roubini: Kriz Amerika'ya da sıçrar

T24 - 'Kriz kahini' Nouriel Roubini, Ortadoğu'daki kargaşanın çok ağır bir mali kriz ve küresel ekonomi için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Roubini, büyük petrol üreticilerinden Venezuela'da bile bir yasemin devrimi yaşanabileceğini öngördü.



Krizi önceden tahmin eden iktisatçı Prof. Nouriel Roubini, Tunus ve ardından Mısır'da yaşanan gelişmelerin önemli ekonomik sonuçları olacağını belirterek "Arap sokaklarından stagflasyon riski yükseliyor" dedi.

Roubini şunları kaydetti: "Dünyadaki petrol rezervlerinin yaklaşık üçte ikisi ve gaz rezervlerinin yarısı Ortadoğu'da bulunuyor. Enerji fiyatlarının jeopolitik risk nedeniyle yükselmesi küresel sonuçlar doğuracak.

Geçmişteki beş küresel resesyondan üçü, Ortadoğu'daki jeopolitik bir şokla petrol fiyatlarının artmasından sonra yaşandı. Diğer iki resesyonda da petrolün rolü vardı. 1973'teki Yom Kippur savaşıyla fiyatların aniden yükselmesi küresel stagflasyona neden oldu. 1979 İran devrimi 1980'deki resesyonu yarattı. Irak'ın Kuveyt'i işgali Amerika ve diğer gelişmiş ekonomileri 1991 baharına kadar süren bir resesyona sürükledi. Ortadoğu'daki kargaşanın ne kadar yayılacağını bilmiyoruz. Hatta büyük petrol üreticilerinden Venezuela'da bile bir yasemin devrimi yaşanabilir."

Ortadoğu'daki otokratik rejimlerin yerine radikal ve istikrarsız yönetimlerin gelmesi riskine dikkat çeken Roubini şöyle devam etti:

"Tabii ki adı yolsuzluk, yoksulluk, yüksek işsizlik ve gelir eşitsizliğiyle anılan yöneticilere kimse sempati göstermemeli ama Ortadoğu'da özgür seçimler ve demokrasi deneyimi düş kırıklığı yaratan sonuçlar doğuruyor. İran devrimi otoriter bir rejim yarattı, Gazze'deki seçimler radikal Hamas'ı güçlendirdi, Lübnan'da Hizbullah büyüdü. Amerika'nın Irak'ı işgali de iç savaş ve sahte bir demokrasi getirdi. Son siyasi şoklardan önce bile petrol 90 doları aşmıştı. Şimdi 100 dolar sınırında olan petrol fiyatları daha da artarsa, bazı ekonomiler hızla yavaşlayacak hatta bazıları çift dipli resesyonu görecek. Ortadoğu'daki kargaşanın istikrarsız ve radikal rejimler doğurması çok ağır bir mali kriz ve resesyondan çıkmaya çalışan küresel ekonomi için ciddi bir tehdit oluşturur."



