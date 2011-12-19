Roubini: Kemerleri bağlayın; 2012 çok zor geçecek

T24 - AB’nin bitmeyen borç sorunlarının damgasını vurduğu 2011 yılı geride kalmak üzere. 2012 ise daha iyi olmayacak. Ünlü kâhin Roubini, yeni yılda Türk ekonomisinin de zorlanacağını öngördü.



Ekonomik fırtınalarla dolu bir yıl daha geride kalırken 2012’ye yönelik tahminler de daha şimdiden gelmeye başladı. Ancak kolayca tahmin edilebileceği gibi yeni yılda da küresel ekonominin ağzının tadı pek yerine gelmeyecek.



Başta sanayi ülkeleri olmak üzere küresel ekonomiye yön veren ülke ve bölgelerin kendilerini toparlayamaması iyimserliğe yönelik tümbeklentileri boşa çıkarıyor.



Küresel ekonominin geleceğine yönelik tahminler ortaya atılınca elbette ünlü kâhin Nouriel Roubini’yi anmadan geçmek olmaz.



Habertürk'ün haberine göre; kötümser tahminleriyle tanınan Roubini gelecek yıl için de namına yakışır öngörülerde bulundu.



Ünlü kâhine göre 2012’de dünya ekonomisini oldukça zorlu bir dönem bekliyor. Avrupa borç sorunuyla boğuşmaya devamedecek, ABD ise yetersiz büyüme rakamlarıyla yetinecek, dünya ekonomisininmotoru durumundaki Çin de ise yavaşlama giderek artacak.



Ünlü kâhinin Türkiye’ye yönelik beklentileri de yüreklere su serpen cinsten değil. Roubini’ye göre 2012’de Türk ekonomisinde yavaşlama işaretleri daha da artacak. Ancak kâhinin en büyük eleştirisi AB’ye yönelik oldu.





İşsizlik sürecek



Halen Euro Bölgesi’nin resesyonda olduğuna işaret eden Roubini kredi piyasasındaki durgunluğun, borç sorunu ve peş peşe açıklanan tasarruf paketlerinin sıkıntıları daha da artıracağını belirtti.



ABD cephesinde ise kronik işsizlik ve düşük büyüme rakamları 2012’de de devam edecek. Ayrıca AB’nin borç sorunlarının çözümlenememesi ABD’nin de etkilenme riskini giderek artırıyor.



Roubini felaket senaryolarında hiçbir ülkeyi es geçmezken küresel ekonomiye yönelik uyarılarını şöyle özetliyor: Kemerlerinizi bağlayın, 2012 çok zor geçecek!





