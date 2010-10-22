Roubini: Ekonominin büyük oyuncularından biri olabilirsiniz

T24 - İstanbul'a kısa bir ziyaret gerçekleştiren Kriz Kahini lakaplı Nouriel Roubini, Türkiye'nin ekonomik reformları kesintisiz sürdürmesi durumunda küresel ekonominin parlayan yıldızları arasında yerini alacağını söyledi. Nitelikli iş gücü yetiştirmenin önemine de vurgu yapan Roubini’nin sözleri, Cem Yılmaz’ın meşhur reklamında söylediği, “eğitim şart” sözlerini akıllara getirdi.

Eurobank Tekfen’in davetlisi olarak İstanbul’a gelen Roubini, Türkiye’nin 2001 yılı ekonomik krizini yönetirken birçok önemli sorun ile yüzleştiğinin ve gereken dersleri çıkarttığının altını çizdi.



Roubini, "Özel coğrafi konum, genç nüfus, potansiyel iç talep sağlam bankacılık sektörü ve geniş kredi olanakları en büyük avantajınız. Ekonomik reformları kesintisiz sürdürmeniz durumunda gelişmiş ekonomilerin en büyük oyuncularından biri olabilirsiniz" dedi.



Türkiye’nin uzun vadede bu hedefe ulaşabilmesi için, küresel ekonomilerle rekabet etmesi gerektiğine işaret eden Roubini, Türkiye’nin ancak bu şekilde cari açığı azaltabileceğini söyledi.



Eğitimin önemine vurgu

Roubini, rekabetin ve verimliliğin artması için, eğitim ve teknoloji alt yapısına yönelik yatırımların Türkiye’nin öncelikleri olması gerektiğini, nitelikli iş gücü için ise eğitimin önemli olduğunu söyledi.



Kriz Kahini sözlerine şöyle devam etti, "Rekabet gücünü artırmak için birim işgücü maliyetinin azalması gerek. Yani, ücret artışları verimlilik artışının üzerinde olmamalı. FED’in parasal genişleme kararı, aslında doların değer kaybına neden olan karar da diyebiliriz, gelişmekte olan ülkelere sermaye akışını hızlandırıyor. Bu durumda bütün merkez bankaları kendi paralarının değerlenmemesine çalışıyor. Türk Merkez Bankası da, cari açığı olan bir merkez bankası olarak, daha fazla döviz müdahalesi yapabilir.” şeklinde konuştu."



Çift dip tehlikesi var

Küresel krizin dünya üzerindeki farklı etkilerine de değinen Roubini, 2010 yılının ilk yarısında yaşanan canlanmanın yılın ikinci yarısında yerini daha yavaş bir büyüme sürecine bırakacağını söyledi.



Roubini, "Yılın ilk yarısında gelişmiş ekonomilerde geçici bir canlanma oldu, ikinci yarıda, aşırı sübvansiyonların etkisinin azalması ile daha yavaş bir büyüme olacak, ikinci yarı özellikle gelişmiş ekonomiler için zor geçecek" şeklinde konuştu.



2010 yılının ilk yarısında gelişmiş ekonomilerde büyüme performansına katkıda bulunan bazı faktörlerin yılın ikinci yarısında devam etmeyeceği için büyüme hızının yavaşlayacağını ifade eden Roubini, yılın ilk yarısında büyümeye katkı yapan baz etkisi ve stok artışı için yapılan üretimle ilgili vergi ve diğer mali desteklerle talebin öne çekildiğini ve yılın ikinci yarısında bu faktörleri göremeyeceğimizi söyledi.



ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde "U" şeklinde daha yavaş bir canlanma beklendiğini söyleyen Roubini, bazı gelişmiş ekonomiler için hala var olan çift dip riski ile, "W" şeklinde bir canlanmanın da söz konusu olduğunu belirtti.



ABD için resesyon riski

Konuşmasında ABD’deki büyüme öngörülerini de aktaran Roubini, yılın ikinci çeyreğinde ekonomide gerçekleşen yüzde 1.7’lik büyüme hızının, mali teşviklerin yerini mali tedbirlere bırakacak olması nedeniyle yılın sonuna kadar yüzde 1 düzeyine inebileceğini, bunun da resesyon hissi yaşatacağını söyledi. Roubini “"özel sektörde istihdam yaratılamayacak, bütçe açığı artacak ve konut fiyatları istikrar kazanmakla birlikte gerileyecek" değerlendirmesinde bulundu.