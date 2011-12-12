Roubini: AB'de kısa vadede durgunluk derinleşecek

T24 - AB liderlerinin geçen hafta yaptığı anlaşmayı twitter'da yorumlayan Nouriel Roubini, "Euro Bölgesi'nin mali planı kısa vadede durgunluğu derinleştirecek" diye yazdı.



AB liderlerinin geçen hafta vardığı mali entegrasyon anlaşmasının yankıları sürüyor.



'Kriz kahini' olarak nitelendirilen ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Avrupa'nın geleceğiyle ilgili ürküten bir kehanette bulundu.



Roubini, Twitter'da şunları yazdı: "Euro Bölgesi'nin mali planı kısa vadede durgunluğu derinleştirecek. AB zirvesi krizi çözme konusunda hiçbir şey başaramadı, piyasa farkında" dedi.



Avrupa Birliği'nin 27 üyesinden 26'sını oluşturan ve Almanya-Fransa'nın öncülüğündeki devletler, geçen haftaki iki günlük zirvenin ardından Euro Bölgesi'nde daha sıkı bütçe disiplininin uygulanmasını sağlayacak entegrasyon üzerinde uzlaşma sağlamıştı. İngiltere ise AB anlaşmasında değişiklik için verilen teklifleri kabul edemeyeceğini açıklamıştı.

Borsalar düşüşte



AB kriz sürecindeki uzlaşma sonrasında piyasalarda kayıplar görülüyor. Haftanın ilk işlem gününde Avrupa borsalarında yüzde 2'nin üzerinde düşüş var. İMKB'de de kayıp yüzde 2 civarında.