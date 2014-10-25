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Ekonomi

Roubini: ABD hasta, barbar bir ülke

Kriz Kahini lakabıyla tanınan Nouriel Roubini bu kez kendi ülkesi ABD'ye çok sert eleştiriler getirdi

25 Ekim 2014 14:04

“Kriz Kahini” Nouriel Roubini ülkesi ABD'deki bireysel silahlanmayı çok sert eleştirirken ABD için 'barbar' ve 'hasta' tabirlerini kullandı.

Kriz Kahini lakabıyla tanınan Nouriel Roubini bu kez kendi ülkesi ABD'ye çok sert eleştiriler getirdi. Küresel ekonomi hakkında kötümser tahminleriyle tanınan Roubini ABD'de silahla öldürme olayı hakkında çok sert tweetler attı.

ABD'de bir lise öğrencisi Seattle kentinde silahla bir kişiyi öldürürken onlarca kişiyi yaraladı. Jaylen Fryberg adlı lise öğrencisi daha sonra silahla intihar etmişti. Fryberg'in Instagram fotoğraflarında silahlara düşkün olduğu da tespit edildi.

Ekonomist Roubini bunun üzerine "Amerikan çılgınlığı: Bir liseli genç doğumgünü hediyesi olarak silah alabiliyor. ABD hasta bir ülke" diye yazdı.

Roubini bir başka tweetinde "Medya çocuğun depresyonu üzerinde duruyor. Kimse herkesin silaha erişebilir olduğu barbar bir ülkede yaşadığımızı sorgulamıyor" diye yazdı.

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