Rottweiler bu kez can kurtardı

Özellikle bebeklere ve çocuklara saldırılarıyla tanınan Rottweiler cinsi köpek bu kez hayat kurtardı.



Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde büyük annesiyle yürüyen iki yaşındaki Tshepang Taeli adlı çocuğa Pit Bull cinsi bir köpek saldırdı. Yerel basının haberine göre, küçük çocuğu büyük annesinin elinden alıp caddenin bir köşesine sürükleyen Pit Bull, yöre sakinlerinin tekmelerine ve sopalarla vurmalarına rağmen çocuğu bırakmadı.



Komşulardan biri 'Blade' (Bıçak) isimli Rottweiler türü köpeğiyle yardıma koştu. Çocuğu kurtarmak için vahşi Pit Bull ile kavga eden Blade, küçük çocuğun hayatını kurtarmayı başardı.



Hastaneye kaldırılan talihsiz miniğin, yüzünde, bacaklarında ve karnında ısırık izleri olduğu, ancak hızla iyileştiği bildirildi. Polis, soruşturma açtı. (AA)