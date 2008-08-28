T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rottweiler bu kez can kurtardı

Özellikle bebeklere ve çocuklara saldırılarıyla tanınan Rottweiler cinsi köpek bu kez hayat kurtardı.

28 Ağustos 2008 03:00

Özellikle bebeklere ve çocuklara saldırılarıyla tanınan Rottweiler cinsi köpek bu kez hayat kurtardı.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde büyük annesiyle yürüyen iki yaşındaki Tshepang Taeli adlı çocuğa Pit Bull cinsi bir köpek saldırdı. Yerel basının haberine göre, küçük çocuğu büyük annesinin elinden alıp caddenin bir köşesine sürükleyen Pit Bull, yöre sakinlerinin tekmelerine ve sopalarla vurmalarına rağmen çocuğu bırakmadı.

Komşulardan biri 'Blade' (Bıçak) isimli Rottweiler türü köpeğiyle yardıma koştu. Çocuğu kurtarmak için vahşi Pit Bull ile kavga eden Blade, küçük çocuğun hayatını kurtarmayı başardı.

Hastaneye kaldırılan talihsiz miniğin, yüzünde, bacaklarında ve karnında ısırık izleri olduğu, ancak hızla iyileştiği bildirildi. Polis, soruşturma açtı. (AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24