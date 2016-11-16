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Dünya
Deutsche Welle

Röttgen: Merkel yeniden aday olacak

Hristiyan Demokrat Birlik partili politikacı Norbert Röttgen, Angela Merkel'in 2017'deki seçimlerde dördüncü görev dönemi için başbakanlığa aday olacağını söyledi.

16 Kasım 2016 14:53

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili politikacı Norbert Röttgen, Başbakan Angela Merkel'in önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerde yeniden başbakanlığa aday olacağını ileri sürdü. Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Röttgen, Amerikan CNN televizyonuna verdiği mülakatta Merkel'in başbakanlığa aday olacağını ve 'uluslararası liberal düzeni güçlendirme konusunda son derece kararlı ve istekli olduğunu' söyledi.

Ancak Röttgen'in ifadesine partisi CDU'dan da hükümetten de teyit gelmedi. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Şimdiye kadar pekçok kez ifade ettiği üzere Başbakan Merkel konuyla ilgili kararını uygun bir zamanda kendisi açıklayacaktır" derken, Merkel'in partisi CDU'dan da benzer bir açıklama geldi.

Başbakan Merkel'in dördüncü görev dönemi için adaylığını koyup koymayacağı aylardır tartışmalara konu oluyor. Merkel bu konuda sessizliğini korurken, partisi CDU ve kardeş parti CSU'da Merkel'in seçimlere yeniden gireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Merkel'in adaylığını, önümüzdeki pazar günü yapılacak parti idare kurulu toplantısında, ya da Aralık ayında Essen kentinde düzenlenecek parti kongresinde açıklayacağı beklentisi yaygın şekilde dile getiriliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

rtr,dpa/BK,BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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