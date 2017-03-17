Rotterdam'dan Türk protestoculara izin

Hollanda'daki seçimlerin ardından Türkiye ile gerginliğin azaltılması yönünde sinyaller gelmeye devam ediyor. Rotterdam Belediyesi, geçen haftasonunda Türk Konsolosluğu önünde yaşanan polis şiddetini protesto etmek isteyen Türk göstericilere gösteri izni verdi.

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Abutalib'in, Hollanda polisinin geçen hafta sonunda Türk protestoculara muamelesini protesto amacıyla düzenlenecek gösteriye yeşil ışık yaktığı bildirildi. Rotterdam Belediye Başkanı'nın Sözcüsü Lennart de Jong, Türklerin protesto gösterisinin cuma günü TSİ 19.00'da Rotterdam Ana Tren garı önünde gerçekleştirileceğini belirterek, "Türklerin haklarını koruma amaçlı gösteri için başvuruda bulunulduğunu ve gösteriye izin verildiğini' kaydetti.

Geçen hafta sonunda Hollanda’nın önce Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni vermemesi, ardından kara yoluyla Rotterdam Başkonsolosluğu’na gitmeye çalışan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’yı sınır dışı etmesiyle tırmanan kriz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Nazi kalıntısı” suçlaması ve Çavuşoğlu’nun “Hollanda faşizmin başkenti” sözleri ile yeni bir boyut kazanmıştı. Hollanda polisi, Bakan Kaya'nın Konsolosluğa sokulmamasını protesto eden göstericilere cop ve köpeklerle müdahale etmiş, altı kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Hollanda'da çarşamba günü yapılan genel seçimleri Başbakan Mark Rutte'nin partisinin kazanmasının ardından Lahey'den yumuşama sinyalleri gelmiş, Hollanda Savunma Bakanı Jeanine Hennis-Plasschaert 'Türkiye ile gerilimi yatıştırmak istediklerini, son günlerdeki durumun devam ettirilmesinin anlamının bulunmadığını' söylemişti.

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AFP/SSB,BK