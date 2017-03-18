Rotterdam'da Türkiye kökenlilerin protesto gösterisi iptal edildi

Rotterdam'da Türkiye kökenlilerin, Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın sınır dışı edildiği cumartesi günü Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde toplananlara Hollanda polisinin sert müdahalesini protesto etmeyi amaçlayan gösterisi iptal edildi.

Rotterdam Belediye Başkanı'nın Sözcüsü Lennart de Jong Fransız haber ajansı AFP'ye organizatörlerin gösteriyi iptal ettiklerini söyledi. Gösterinin iptal gerekçesini bilmediklerini söyleyen Lennart de Jong polisin yine de gösteri düzenlenmesi ihtimaline hazırlıklı olacağını belirtti.

Sputnik'in haberine göre; geçen hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bulunduğu uçağa iniş izni verilmemesi ve Aile ile Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Rotterdam Başkonsolosluğu binasına alınmayıp sınırdışı edilmesi, Hollanda ile Türkiye arasında diplomatik krize neden oldu.

Cumartesi günü Rotterdam konsolosluk binası önünde toplanan binlerce Türk, Hollandalı makamların bakanlara yönelik engellemelerini protesto etmişti. Hollanda polisi, dağılmayı reddeden göstericilere tazyikli su ve köpeklerle müdahale etmişti.