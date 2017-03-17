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Dünya

Rotterdam’da polis şiddetini protesto etmeyi amaçlayan gösteriye izin

Hollanda polisinin Türkiye kökenli vatandaşlara atlı ve köpekli müdahalesi tepki çekmişti

17 Mart 2017 02:11

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın sınır dışı edildiği cumartesi günü Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde toplanan Türkiye kökenli vatandaşlara Hollanda polisinin sert müdahalesini protesto etmeyi amaçlayan gösteriye izin verdi. Aboutaleb’in sözcüsü Lennart de Jong, Cuma günü yapılması planlanan gösteri hakkında “Gösterinin Türklerin haklarını korumak için yapılacağı söylendi” dedi.

Önce Almanya, daha sonra da Hollanda’nın Türk bakanlara referandum hakkında toplantı ve gösteri yapma izni vermemesinin ardından, Türkiye ile bu ülkeler arasında kriz yaşanmıştı. Türkiye, yaşanan krizden dolayı diplomatik yaptırımlar uygulanan Hollanda'ya ekonomik bir yaptırım olmayacağı mesajını vermişti.

 

Rotterdam'da neler oldu?

 

Cumartesi günü Hollanda, referandum kampanyası için Rotterdam'a gitmek isteyen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının iniş iznini iptal etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçuş iznini iptal eden Hollanda'ya “Bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist” ifadesiyle seslendi.

Daha sonra kara yoluyla Hollanda’ya giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın da Rotterdam Konsolosluğu'na girişine izin verilmedi. Aracının kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürüldü. Hollanda polisi, Kaya'nın aracının tutulduğu yerde toplanan kalabalığı güç kullanarak dağıttı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Hollanda'nın Rotterdam kentiyle imzalanan 'Kardeş Şehir' protokolünü oy birliğiyle iptal etti.

Son olarak, Hollanda'da Çarşamba günü yapılan seçimi kazanan Başbakan Mark Rutte'ye seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey Rutte, sen seçimi birinci parti olarak almış olabilirsin ama bilesin ki Türkiye gibi bir dostunu kaybettin" dedi.

 

 

 

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