Rotterdam Belediye Başkanı kentte kırmızı alarm verdi

Hollanda'nın Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik tavrı sonrası Türklerin konsolosluk önünde toplanmasının ardından Rotterdam Belediye Başkanı kentte kırmızı alarm ilan etti. Bu kararla birlikte konsolosluğun önündeki Türkler polis müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

DHA'nın haberine göre, Rotterdam Belediye Başkanı Aboutaleb, gerekirse Rotterdam’daki Konsolosluk binası ve Başkonsolosun konutu civarında “Noodbevel” ilan edeceklerini ifade etmişti.

“Noodbevel” Hollanda yasalarına göre belediye başkanlarının ve valilerin, şehirlerinde “İsyan, huzursuzluk, felaket gibi durumlar yaşanması veya bu tarz durumların yaşanması yönünde ciddi bir endişe olması” halinde ilan edebildikleri olağanüstü duruma verilen isim.

Noodbevel’in ihlal edilmesi Hollanda yasalarına göre suç tanımına giriyor.

Hollanda basınında geç saatlerde çıkan haberlere göre, Rotterdam Belediyesi Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosluğu civarında Noodbevel’i ilan etti.

Bu karar sonrası konsolosluk önünün boşaltılması istendi.