Rotterdam Belediye Başkanı: Bakan Kaya'nın korumalarının silahlı olup olmadığını bilmediğimiz için polislere ateş açma izni verildi

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Abutalip, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Cumartesi gecesi Türkiye Başkonsolosluğu'na ulaşmaya çalıştığı ancak polis tarafından engellediği sırada yaşananları anlattı.

Ahmed Abutalip, Pazartesi gecesi katıldığı bir televizyon programında, Kaya'nın 12 koruma eşliğinde Hollanda'ya gelmesini "korkutucu" olarak nitelendirdi.

Abutalip, "Bir sürü koruma vardı ve biz onların silahlı olup olmadığını bilmiyorduk. Bu da bizim özel birimlerimizi getirmemize neden oldu. Böylece olası bir temasta bizim üstün olduğumuzdan emin olmak icin ateş açma izni verilmişti" dedi.

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız'ı da kendisine bilgi vermemekle suçlayan Abutalip, "Başkonsolos aramalara yanıt vermedi" dedi.

Abutalip, başkonsolosun bir diplomata yakışmayacak şekilde yalan söylediğini savunarak, sınır dışı edilmesini istedi.

Rotterdam Belediye Başkanı, Ayyıldız'ın "Evet" kampanyası için 17 bin kişilik stadyum kiralamak istediğini de öne sürdü.

Bakan Kaya'nın Rotterdam'a gelişini istihbarat birimlerinden öğrendiğini söyleyen Abutalip, ayrıca şu bilgileri verdi:

"Biz o zaman Hollanda oto yollarında bakanı aramaya başladık. Bir yerde konvoyu bulup, durdurabildik. Fakat konvoy ikiye bölünüp birkaç araç kaçtı. O zaman bakanı kaybettik. Polisler kendisini konsolosluğun arkasında durdurabildi."

Dışişleri Bakanlığı'ndan ya da Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu'ndan şu ana kadar Abutalip'in suçlamaları ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.