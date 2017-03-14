T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Rotterdam Belediye Başkanı: Bakan Kaya'nın korumalarının silahlı olup olmadığını bilmediğimiz için polislere ateş açma izni verildi

"Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız, aramalarımıza cevap vermedi"

14 Mart 2017 19:26

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Abutalip, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Cumartesi gecesi Türkiye Başkonsolosluğu'na ulaşmaya çalıştığı ancak polis tarafından engellediği sırada yaşananları anlattı.

Ahmed Abutalip, Pazartesi gecesi katıldığı bir televizyon programında, Kaya'nın 12 koruma eşliğinde Hollanda'ya gelmesini "korkutucu" olarak nitelendirdi.

Abutalip, "Bir sürü koruma vardı ve biz onların silahlı olup olmadığını bilmiyorduk. Bu da bizim özel birimlerimizi getirmemize neden oldu. Böylece olası bir temasta bizim üstün olduğumuzdan emin olmak icin ateş açma izni verilmişti" dedi.

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız'ı da kendisine bilgi vermemekle suçlayan Abutalip, "Başkonsolos aramalara yanıt vermedi" dedi.

Abutalip, başkonsolosun bir diplomata yakışmayacak şekilde yalan söylediğini savunarak, sınır dışı edilmesini istedi.

Rotterdam Belediye Başkanı, Ayyıldız'ın "Evet" kampanyası için 17 bin kişilik stadyum kiralamak istediğini de öne sürdü.

Bakan Kaya'nın Rotterdam'a gelişini istihbarat birimlerinden öğrendiğini söyleyen Abutalip, ayrıca şu bilgileri verdi:

"Biz o zaman Hollanda oto yollarında bakanı aramaya başladık. Bir yerde konvoyu bulup, durdurabildik. Fakat konvoy ikiye bölünüp birkaç araç kaçtı. O zaman bakanı kaybettik. Polisler kendisini konsolosluğun arkasında durdurabildi."

Dışişleri Bakanlığı'ndan ya da Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu'ndan şu ana kadar Abutalip'in suçlamaları ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmed Abutalip CumartesiTürkiye BaşkonsolosluğuAileSosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan KayaAbutalipBelediye Başkanı Ahmed Abutalip AileSosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya CumartesiAbutalip PazartesiKaya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24