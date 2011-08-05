-ROTH'TAN YUNAN HÜKÜMETİNE TEPKİ BERLİN (A.A) - 05.08.2011 - Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Claudia Roth, yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan mültecilere karşı Türkiye sınırında nehir yatağı kazma projesi nedeniyle Yunan hükümetini sert bir dille eleştirdi. Roth, yaptığı yazılı açıklamada, Yunan hükümetinin bu projeyle Avrupa'nın insan onuruna dayalı mülteci ve ilticacı politikasını hiçe saydığını belirterek, "Yunan hükümeti, yardıma muhtaç insanların insan haklarını kendi sınırlarında garanti etmeye isteksiz ve bundan aciz görünüyor. Bunun yerine utanç verici bir insan düşmanı sembol yaratıyor" ifadesini kullandı. Alman hükümetinden ve AB Komisyonundan, Yunan hükümetini bu tutumundan vazgeçirmek için çaba harcamasını beklediklerini ifade eden Roth, bu konuda Yunan hükümeti ile gizli işbirliği yapılmasının, Avrupa'daki mevcut hukuka ve insani değerler temeline yönelik bir saldırı anlamına geleceğini kaydetti.